Inspectoratul de Stat în Construcţii face verificări la blocul din Capitală, de unde ieri a căzut faţada unui balcon. Bucăţile de beton s-au prăvălit de la etajul 7 pe trotuar şi doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit. Inspectorii trebuie să se asigure acum că nici celelalte balcoane nu vor avea aceeaşi soartă. Culmea e că blocul, construit în 1978, era pe lista de aşteptare la anvelopare.

Uite ce e acolo, e dezastru. Trei, patru persoane erau gata. Era o catastrofă, vă daţi seama ce era.

Bucată cu bucată, plăcile de beton ale balconului de la etajul şapte s-au desprins şi s-au prăbuşit pe trotuar. N-au mai rămas decât geamurile de termopan, suspendate periculos în aer. Doar o minune a făcut ca nimeni să nu treacă pe acolo la o oră de vârf şi chiar vizavi de unul dintre cele mai mari parcuri din Capitală, Tineretului. În schimb, Bucăţile masive au căzut peste două maşini parcate şi au lăsat urme adânci în asfalt.

Locatar: Este destul de periculos ce se întâmplă. Putea să cadă peste un copil care trece pe aici în fiecare zi. Şi celelalte balcoane chiar par foarte degradate şi e posibil să mai cadă încă vreunul.

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Locatar: Mi-e frică, da. Există oricând să cadă plăcile pe toate părţile şi pe partea asta şi pe partea cealaltă.

Reporter: Au fost reabilitate blocurile astea?

Locatar: Niciodată. Ar trebui da, reabilitate de la subsol că aici a fost o groapă, pe groapa de gunoi e.

Pericolul nu a trecut

Locatarii trăiesc cu teamă că un astfel de incident s-ar putea repetă oricând, mai ales că după cum puteţi vedea multe dintre balcoane au fisuri vizibile. Oamenii spun că au sesizat de luni de zile autorităţile, dar abia acum primăria a anunță că va lua măsuri.

Lucrările la blocul construit în 78, dar şi la altele cu faţade care stau să cadă, ar urma să înceapă săptămâna viitoare. Întreaga răspundere aparţine primăriei sectorului 4. Dar şi locatarii sunt buni de plată.

"În cursul zilei de azi o echipă de inspectori se va deplasa la fața locului va întocmi un act de control prin intermeidul căruia se va dispune măsură de expertizare a tuturor balcoanelor de la acel imobil. Pe cheltuiala asociației de proprietari", spune Taropa Tiberiu, purtător de cânt ISC.

Ultimul proces de modernizare făcut în cartierul Tineretului a început în 2024, când mai multe blocuri au fost reabilitate termic. Iar în această vară, constructorii au refăcut şi covorul asfaltic, trotuarele, dar și intrările în blocuri. Bucureştiul rămâne însă, statistic, cea mai vulnerabilă capitală din Uniunea Europeană din cauza stării de degradare a numeroaselor clădiri. Anul trecut, la un bloc din centru, bucăți din tencuială, dar și dintr-un balcon s-au desprins peste o maşină parcată. La scurt timp, faţada unor magazine dintr-o zonă aglomerată s-a prăbușit chiar sub ochii polițiștilor.