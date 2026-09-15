Sunt în continuare tensiuni în zona Pieței Victoriei, unde mai multe persoane care participau la manifestație au aruncat cu pietre și alte obiecte spre cordonul de jandarmi format pe strada Buzești. Forțele de ordine au intervenit după ce mai mulți participanți ar fi tulburat ordinea publică, potrivit informațiilor transmise de Jandarmerie.

Forțele de ordine l-au ridicat și pe Ciprian Pamfile, cel despre care se crede că ar fi liderul instigatorilor de la protestul din Piața Victoriei.

Incidentele au început în zona unui supermarket din Piața Victoriei. Jandarmii au intervenit pentru a scoate din mulțime mai multe persoane despre care susțin că au tulburat ordinea și liniștea publică.

Un grup de manifestanți s-a îndreptat spre strada Buzești

După intervenția forțelor de ordine, un grup de manifestanți s-a desprins din zona în care avea loc protestul și s-a deplasat spre strada Buzești.

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Potrivit Jandarmeriei, mai multe persoane au început să arunce în mod repetat cu pietre și alte obiecte contondente spre cordonul format de forțele de ordine.

Jandarmii au intervenit pentru a îndepărta persoanele despre care afirmă că au recurs la acte de violență și pentru a restabili ordinea publică.

Apelul Jandarmeriei către manifestanți

Reprezentanții Jandarmeriei au făcut apel la participanții la protest să înceteze actele de agresiune și să continue manifestația în mod pașnic.

"Facem, din nou, apel la manifestanți să înceteze imediat orice act de agresiune și să se manifeste pașnic. Suntem aici pentru a proteja oamenii și pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță a manifestației, însă comportamentele violente nu vor fi tolerate", au transmis forțele de ordine.

Cine este Ciprian Pamfile

Ciprian Pamfile a ajuns cunoscut după ce a intrat pe teren în minutul 78 al meciului România - Austria. Suporterul își declarase atunci intențiile că vrea să intre în cursă pentru Primăria Capitalei.

"Deci mesajul meu pentru toţi acesta a fost. Să creadă în Dumnezeu şi să facă fapte. Credinţa fără fapte este moartă! Automat, eu le-am transmis că vom câştiga cu Iisus Hristos şi asta s-a întâmplat", declara la vremea respectivă fanul.

Pamfile este și un susținător al fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu. El a participat la proteste anti-Covid și anti-vaccin din timpul pandemiei, dar și la mai multe manifestații pentru fostul candidat la prezidențiale.