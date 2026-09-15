În timp ce politicienii se ceartă, prețurile o iau razna. Benzina a sărit de 10 lei într-un lanț de benzinării, iar motorina se apropie de 11 lei. În ultima clipă, Ministerul Finanțelor prelungește plafonarea accizei la motorină, până la finalul lunii septembrie. Asta înseamnă o scădere de 85 de bani, înghițită deja de creșterile succesive. Carburanții aruncă în aer și celelalte prețuri, alimentele, transporturile și serviciile ne vor costa mai mult.

Cea mai ieftină benzină mai are câțiva bani până la pragul de 10 lei, ba chiar l-a depășit în unele stații de carburanți. Iar motorină nu mai există mai ieftină de 10 lei și 50 de bani. Pentru a doua oară în acest an, motorina premium are același preț cu cea standard. Explicația? Nu se mai vinde și au rămas stocuri mari. Șoferii alimentează cu picătura.

"Ce să mai zicem, că e jale, jale. […] Nu ne mai ducem nicăieri să ne mai plimbăm sau altceva, în fiecare zi trebuie să scoatem din buzunar" spune un șofer.

Ministerul Finanțelor a anunțat în ultimul ceas că menține reducerea accizei la motorină încă 15 zile, până la finalul lunii. Fără această măsură, motorina ar fi cu 85 de bani mai scumpă.

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Tânăr: Să-i controleze mai bine pe cei care vând.

Reporter: Cât vă costă acum un plin?

Tânăr: Astăzi am făcut, la asta mică, 400 de lei. Foarte mult.

"Nu putem doar din reducere de acciză să compensăm creșterea prețului final. Nu vom putea niciodată să facem lucrul acesta. Statul român are niște pârghii foarte limitate prin acciză pentru a face ceva în piață" spune Corina Murafa, specialist în energie.

"La București, astăzi, la această stație de alimentare, un litru de benzină este 9 lei și 99 de bani, iar un litru de motorină 10 lei și 61 de bani. Asta înseamnă că pentru un șofer cu un rezervor de 50 de litri, un plin de benzină ajunge undeva la 500 de lei" explică reporterul Observator Ingrid Tîrziu.

Carburanții, și mai scumpi în Vestul Europei

În Vestul Europei, carburanții sunt și mai scumpi.

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În Germania, prețurile sunt cu 10, chiar 20 de eurocenți, mai mari decât în Franța. Iar prognoza arată că vor crește și mai mult în următoarele luni.

"Nu văd un final fericit în următoarele 6-8 luni. Incertitudinea va persista, aceste prețuri foarte mari ale barilului vor persista" mai spune Corina Murafa.

"Ar fi esențial ca nivelul petrolului să nu crească în mod susținut, altfel riscurile asupra prognozelor actuale pentru economie se adâncesc" spune analistul în energie Claudiu Cazacu.

Președintele spune că nu vede "creșteri excepționale" în perioada următoare

Șeful statului încearcă să ne liniștească.

"Pentru moment, pe o perioadă imediat următoare, nu văd creșteri excepționale" spunea președintele Nicușor Dan.

Scumpiri în lanț la transporturi, servicii și alimente.

"Toți motivează (n.r. scumpirile) într-un fel sau altul. Și am un exemplu: domnule, a crescut acciza, va trebui să scumpim. După nu știu câtă vreme produsul respectiv nu mai performează și vin și ieftinesc, dar eu nu am auzit de acciză să fi scăzut. Fiecare poate să speculeze și să profite, însă nu vor pleca produsele din raft." spune Cătălin Scarlat, proprietarul unui lanț de supermarketuri.

Transportatorii spun că vor intra în faliment

Transportatorii cer protecție din partea Guvernului.

"Vom intra în faliment cât de curând. Noi nu putem mări prețul peste noapte, conform prețului mărit stațiilor de benzină. Vom porni proteste la nivel național împotriva a tot ceea ce se întâmplă în ultima perioadă atât contra noastră, cât și a cetățenilor" a declarat președintele COTAR, Vasile Ștefănescu.

Creșterile de preț într-un singur an sunt uriașe - 34 la sută la motorină și 25 la sută la benzină.