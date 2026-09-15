Violențe fără precedent în ultimii ani în fața Guvernului! Un miting al ciobanilor s-a transformat într-o luptă crâncenă între protestatari și jandarmi. Manifestanții au aruncat cu borduri, garduri și pietre în forțele de ordine, care au ripostat cu gaze lacrimogene. Autoritățile spun că între protestatari s-au infiltrat agitatori care nu au legătură cu asociațiile de fermieri. De altfel, unii au scandat "Turul 2 înapoi" și "Călin Georgescu președinte". 26 de persoane au fost ridicate pentru audieri. Opt jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Piața Victoriei a fost scenă de război. Un protest neautorizat al oierilor a luat brusc o turnură violentă. Forțele de ordine s-au trezit sub asalt. Pavele, borduri, bolovani, bâte și garduri au zburat din toate părțile spre jandarmi, care au răspuns cu gaze lacrimogene și bastoane.

Mai mulți indivizi, înarmați cu bâte, și-au unit forțele să răstoarne o mașină a jandarmilor.

Alții au încercat să forțeze intrarea în Guvern. În haosul creat, opt jandarmi au fost răniți, iar unul a fost dus la spital.

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"Nu cedăm! Nu cedăm! Nu cedăm! [...] Libertate! Libertate! […] Noi suntem poporul!"

"Hoții! Hoții! Hoții" scandau protestatarii.

Toată Piața Victoriei, blocată de manifestanți

Manifestanții au blocat toată Piața Victoriei și au ocupat linia de tramvai pe Bulevardul Titulescu.

"Jos Guvernul! Jos Guvernul!"

"Nicușor, demisia! Nicușor, demisia!" scandau manifestanții.

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Manifestația a fost confiscată de agitatori, care au provocat ciocnirile cu jandarmii, spun chiar fermierii.

"Se pare că de când s-au anulat alegerile, efectiv, noi nu mai existăm!"

"Călin Georgescu este președinte!"

"Filmați, că ne-au gazat!" spuneau protestatarii.

Presupuşi instigatori, infiltraţi printre ciobani

"Sunt peste 4000 acum de ciobani în piață și cred că mai mult de 500, poate chiar 1000 de persoane care nu au de-a face cu oieritul. Am observat că sunt unii cu niște steaguri foarte înalte, dar și alții care pur și simplu instigă" spune Constanța Ștefan, președinta Asociației Agricole Țara Loviștei.

"Forțele de ordine suspectează că primele violențe de aici din Piața Victoriei au fost provocate de instigatori plătiți, cel mai probabil, de formațiuni politice. Scenele violente au fost filmate, iar imaginile vor fi studiate pentru identificarea agresorilor" explică reporterul Observator Bogdan Dinu.

Pentru jandarmi situația a fost complicată de faptul că nu au avut cu cine să negocieze.

"Protestul din Piața Victoriei nu îndeplinește condițiile legale de organizare și de declarare. Nu avem un organizator cu care să putem discuta și care să-și asume adunarea publică" spune purtătorul de cuvânt DGJMB, Maior Alexandru Iacob.

AUR a încercat să mai adune electorat

Pentru AUR a fost ocazia ideală să mai încerce să adune electorat. Întâmplător sau nu, tocmai azi, la sediul AUR din apropierea Guvernului, a fost organizată "Ziua Porților Deschise". În timp ce, în piață se dădeau lupte crâncene, pe Facebook George Simion îndemna la calm.

Instigatorii ocupau Piața, ciobanii protestau cu o masă câmpenească

În timp ce instigatorii se pregăteau să ocupe piața, ciobanii protestau pașnic la umbra copacilor cu o masă câmpenească, cu slănină, brânză, ceapă și roșii.

"Noi sperăm să se schimbe toată clasa politică din România!"

"Totul trebuie să se schimbe! Nu plecăm de aici până nu se schimbă totul!" spun ciobanii.

"Ne-am adus mâncare ca să putem supraviețui! Brânză, slănină... Mâncare de-a noastră, tradițională" spune un cioban din Bistrița, Onișor Bulța.

"Noi nu suntem organizați într-un sindicat. Noi nu avem un partid să ne reprezinte în Parlament" spune un protestatar în vârstă de 80 de ani.

Premierul Ilie Bolojan a urmărit din sediul Guvernului turnura pe care a luat-o manifestația, potrivit surselor Observator. Executivul subliniază într-un comunicat că la manifestație nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor.

"La protestul din Piața Victoriei nu a participat nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor. Guvernul României respectă dreptul legal la protestul pașnic al tuturor cetățenilor, dar protestul din Piața Victoriei a depășit acest cadru și a degenerat în regretabile acte de violență" susține Executivul.

Guvernul a anunțat că va lua măsuri pentru deblocarea situației oierilor, printre care reluarea exporturilor, principala lor cerere.

"Violențele pe care le vedem astăzi în Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn cu toată fermitatea astfel de acțiuni și orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă" a scris președintele Nicușor Dan.

Violențele nu au rămas fără ecou la Cotroceni. Într-o postare pe Facebook, președintele condamnă orice încercare de a transforma un protest legitim în lupte de stradă.