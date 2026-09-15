Copiii ar putea avea interdicţie în reţele sociale, platforme de jocuri video şi chaturile cu inteligenţă artificială. Şefa Comisiei Europene va propune mâine reguli fără precedent pentru siguranţa minorilor în mediul online. Părinţii ar urma să obţină mai mult control asupra conturilor, iar marile companii de tehnologie vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor.

Dacă va fi aprobată, popunerea Comisiei Europene va permite doar adolescenţilor care au cel putin 15 ani să aibă conturi necontrolate de părinţi pe reţelele sociale. Noutatea ar fi apariţia unor conturi destinate categoriei 13-14 ani, care nu pemit utilizatorilor necunoscuţi să trimită mesaje copiilor. În plus faţă de actuala legislaţie, care obligă platformele doar să întrebe utilizatorul ce vârstă are, proiectul prevede obligaţia legală de a stabili vârsta utilizatorului prin scanarea feţei sau portofele electronice. În plus, lista serviciilor vizate, care includea până acum reţelele sociale clasice, se extinde şi la chatboţii de Inteligenţă Artificială şi la platformele de jocuri video.

TikTok, Facebook, Instagram, YouTube şi ChatGPT sunt reţelele vizate. Companiile care nu se conformează riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală. Propunerile vine într-un moment în care creşte alarmant timpul petrecut de copii în faţa ecranelor. România este cap de listă la multe capitole.

Mai mult de jumătate dintre copiii de 10 ani folosesc zilnic smartphone-ul pentru a naviga pe internet. Iar când cresc, în jurul vârstei de 15-16 ani, aproape toţi fac asta.

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Peste jumătate dintre elevii din această grupă folosesc telefonul mobil în timpul orelor, iar unu din cinci copii de vârstă 10 ani foloseşte Inteligenţa Artificială pentru a redacta texte şi eseuri la şcoală - mult peste media europeană.

"Ideea aceasta că copiii pot să participe la toată viața de pe acele platforme fără niciun fel de filtru, vedem că generează generații din ce în ce mai inadaptate până la urmă la societate și la ceea ce înseamnă societate funcțională.", a declarat Dan Barna, europarlamentar.

Preşedintele Franţei încearcă de aproape doi ani să interzică accesul copiilor sub 15 ani la reţele de socializare şi este unul dintre cei care susţin reglementările la nivel european.

"Vorbim de o situaţie care seamănă cu Vestul Sălbatic, adică nu există reguli. Părinții sunt pierduți, iar tinerii nu cred că e greșit. Vârsta medie de deschidere a unui cont pe Facebook, sper să nu spun prostii şi să fie YouTube, este de 8 ani jumătate.", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Interdicţiile se aplică acum doar în şcoli. Mai multe ţări europene, printre care Franţa, Italia şi Olanda, nu permit copiilor să intre cu telefoane mobile în clase.