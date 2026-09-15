Președintele Nicușor Dan ar putea convoca mâine consultări cu partidele politice la Palatul Cotroceni, iar cel târziu joi ar urma să anunțe oficial desemnarea premierului. Între timp, AUR și USR cer alegeri anticipate, iar liderii PNL se pregătesc și ei pentru acest scenariu. De altfel, șeful Statului nu exclude nici el alegeri înainte de termen, asta dacă o nouă propunere de premier va pica la votul Parlamentului.

Alexandru Nazare este favorit pentru funcția de premier, potrivit surselor politice.

"Haideți să încercăm să avem o variantă de Guvern care să treacă de votul Parlamentului. Trebuie să alegem varianta care are cele mai multe șanse să treacă", a declarat Nicușor Dan, președintele României. (Sursa: Euronews România)

Doar că, în acest moment, nu există o majoritate clară în Parlament. PSD l-ar accepta pe Alexandru Nazare, doar în cazul unui cabinet controlat de social-democrați - scenariu respins categoric de liderii din PNL și USR.

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"Nu unui Guvern condus de un premier tehnocrat și de miniștri teleghidați de PSD. Asta ar însemna că PSD controlează România, dar nu își asumă răspunderea. Noi nu vom vota niciun Guvern care să aibă PSD în componența sa, noi, PNL, nu vom fi alături de PSD în niciun Guvern", a declarat Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL.

Alegerile anticipate, "scenariul tot mai clar"

"Cred că cea mai bună variantă este numirea unui prim-ministru politic PSD, își asumă PSD formarea unui Guvern. Eu nu cred că tot PNL va dori sau nu va vota acest Guvern. Eu sunt convins și s-au și exprimat colegi din PNL care vor vota învestirea unui Guvern", a declarat Daniel Zamfir, senator PSD.

Altfel, PSD mai are o problemă. UDMR a anunțat că nu va vota un Guvern susținut, în același timp, de partidele suveraniste.

"Noi am spus: nu vom vota împreună cu SOS și cu cine mai rămâne în sală de la AUR. Întrebarea este dacă PSD și PNL reușesc să ajungă la un acord pt un vot de învestire. Dacă nu reușim să învestim un Guvern, dl Bolojan poate să rămână acolo PM interimar mult și bine", a declarat Kelemen HUNOR, președinte UDMR.

De cealaltă parte, liderii USR spun că singura soluție ar fi alegerile anticipate.

"Nu vreau să dăm alegerile anticipate deoparte. Mi se pare că tot mai clar este acest scenariu. Eu personal consider că este inevitabil în acest moment", a declarat Cristian Ghinea, senator USR.

"Alegerile anticipate nu sunt un scenariu de dorit, însă pt orice om politic resp dacă situația de blocaj continuă ele devin o opțiune. Noi, PNL, nu ne dorim anticipate, nu sunt dorința noastră, însă dacă situația de blocaj continuă ele s-ar putea să devină o necesitate", a mai spus Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL.

"Alegeri anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem Guvern. Alegeri anticipate înseamnă un calendar electoral care se poate duce puțin înainte sau după Anul Nou o stagnare sau chiar o deteriorare din punct de vedere economic", a declarat Nicușor Dan, președintele României. (Sursa: Euronews România)

Potrivit Constituției, președintele poate dizolva Parlamentul dacă a doua propunere de premier va fi respinsă la votul de încredere. Dar șeful Statului nu este obligat să declanșeze alegeri anticipate, poate încerca încă o propunere de premier.