Nouă state membre UE, inclusiv România, solicită reducerea finanţării acordate organismelor sportive

Reprezentanţii a nouă state membre UE, inclusiv România, au anunţat că solicită reducerea finanţării acordate unor organisme sportive, inclusiv Comitetul Olimpic Internaţional.

State UE au pus "tunurile" pe finanţarea pentru Comitetul Olimpic Internaţional - Profimedia (imagine ilustrativă)

Cele nouă state sunt Estonia, Danemarca, Finlanda, Letonia, Lituania, Ţările de Jos, Polonia, România şi Suedia, iar acţiunea a fost iniţiată pe motiv că organismele respective au permis sportivilor ruşi şi belaruşi să revină în competiţii.

Conform news.ro, organismele vizate sunt Comitetul Olimpic Internaţional, Federaţia Mondială de Nataţie şi Federaţia Internaţională de Scrimă.

Se solicită, printre altele, excluderea acestor organisme de conducere din programul Erasmus+ al Uniunii Europene şi din alte programe de sprijin financiar.

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Conform sursei amintite, pe lângă retragerea sprijinului financiar acordat organismelor sportive, cele nouă ţări au propus limitarea implicării organizaţiilor care nu respectă normele în cadrul principalelor foruri sportive europene şi al discuţiilor privind dezvoltarea conduse de Uniunea Europeană.