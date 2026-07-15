Peter Szijjarto, aliatul lui Orban, a demisionat din Parlamentul ungar ca să se angajeze la chinezii de la BYD

Fostul ministru ungar de Externe Peter Szijjarto a demisionat din Parlament pentru a se alătura gigantului auto chinez BYD. Fostul aliat al lui Viktor Orban va fi director responsabil cu relațiile externe ale companiei și cu dezvoltarea unor noi divizii de afaceri.

Fostul ministru de externe ungar Peter Szijjarto la fabrica BYD din Komarom, 27 iunie 2025 - Profimedia

Peter Szijjarto, fostul ministru de Externe al lui Viktor Orban, i-a surprins pe unguri anunțând miercuri că renunță la mandatul de parlamentar obținut pe listele partidului Fidesz. Nu pentru a intra în consiliul de administrație al Gazprom, așa cum se așteptau unii, ci pentru a conduce relațiile externe ale gigantului chinez de vehicule electrice BYD, companie ale cărei investiții în Ungaria le-a sprijinit și negociat în perioada în care a fost ministru.

"Mi-am depus demisia din mandatul parlamentar. Motivul este acela că am primit o ofertă extrem de onorabilă de la una dintre cele mai importante companii din lume, pentru o poziţie internaţională", este mesajul publicat de Szijjarto pe Facebook.

El a precizat că va ocupa un post în conducerea BYD ca responsabil pentru relaţiile externe şi dezvoltarea de noi zone de afaceri. "BYD este una dintre cele mai mari poveşti de succes din industria auto în ultimii 20 de ani şi cel mai mare producător mondial de vehicule cu energii noi", a mai spus Szijjarto.

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Compania BYD are două uzine în Ungaria: la Komarom se fabrică autobuze electrice, iar producția a fost extinsă și pentru camioane electrice, iar cea de la Szeged nu este încă finalizată. Acolo se află prima fabrică europeană de autoturisme electrice a companiei, unde vor fi produse mașini destinate pieței europene.

De altfel, compania și-a stabilit la Budapesta un sediu european și un centru de cercetare-dezvoltare. BYD Auto Hungary a declarat pentru presa ungară că Peter Szijjarto va ocupa un post internaţional şi nu va face parte din conducerea ungară a companiei.

La finalul lunii martie, Szijjarto a fost implicat într-un scandal în cadrul căruia a fost acuzat că promovează interesele rușilor în Europa. Potrivit unor înregistrări obținute de mai multe publicații de investigație, Szijjarto a discutat în mod repetat cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și cu alți oficiali ruși pentru a face lobby ca anumiți ruși să fie scoși de pe lista sancțiunilor europene.

Totodată, Szijjarto a apărat constant contractele Ungariei cu Gazprom, susținând că gazul rusesc este indispensabil pentru securitatea energetică a țării și că renunțarea la el ar crește costurile pentru populație și economie.