În plină dezbatere despre reducerea violenței din școli, un nou caz din Cluj-Napoca ne arată că mai avem mult până acolo. Un elev de 14 ani a fost reținut după ce a jignit și a amenințat cu bătaia o profesoară, chiar pe holurile școlii.

Incidentul a avut loc joi dimineață, în timpul orelor, potrivit polițiștilor. Elevul de 14 ani ar fi mers la profesoară, ar fi jignit-o și ar fi amenințat-o cu acte de violență. Cadrul didactic a sunat la 112 în jurul orei 10, iar polițiștii au început verificările.

După ce au strâns probe, polițiștii au decis să îl rețină pe adolescent pentru 24 de ore. Acesta este cercetat pentru amenințare, iar ancheta trebuie să stabilească acum cum s-a ajuns la acest conflict. Deocamdată, motivul disputei nu a fost făcut public, dar cazul vine într-un context îngrijorător, în care violențele din școli devin tot mai vizibile. La începutul acestei luni, au fost semnalate inclusiv cazuri în care au fost folosite arme albe.

Tot în Cluj, un băiat de 13 ani a fost rănit cu un cuțit la brațul stâng, iar doi adolescenți de 14 și 15 ani au fost reținuți. La Bistrița, un alt băiat de 13 ani și-a atacat profesoara cu un cuțit. Atacul, surprins de camerele de supraveghere, a șocat întreaga țară. Iată un alt copil aflat la doar un an de vârsta minimă de la care poate răspunde penal în România.