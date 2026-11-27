Blocul Național Sindical (BNS) critică anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind îngheţarea salariilor din sectorul public, pensiilor, alocațiilor și altor beneficii sociale până în 2031. Sindicaliștii avertizează că o astfel de măsură ar afecta milioane de români, în condițiile în care inflația continuă să erodeze puterea de cumpărare, iar veniturile populației sunt deja afectate de măsurile de austeritate. BNS cere Guvernului să renunțe la această abordare și să deschidă un dialog cu partenerii sociali.

Sindicatele se opun înghețării salariilor și pensiilor până în 2031: "Încă cinci ani de sacrificii" - Shutterstock

Anunțul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, privind posibilitatea menținerii înghețării salariilor din sectorul public, pensiilor, alocațiilor și altor beneficii sociale până în 2031 este profund îngrijorător și inacceptabil, a transmis Blocul Național Sindical (BNS)

"Vorbim despre milioane de oameni care suportă deja consecințele unor măsuri de austeritate, într-o țară în care costul vieții continuă să crească, iar puterea de cumpărare se erodează de la o lună la alta", transmite BNS într-o postare pe Facebook.

Potrivit BNS, România înregistrează cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană: 7%, față de media europeană de 4%. În acelşi timp, angajările în sectorul public sunt înghețate din 2022, statul a plătit 50,6 miliarde de lei numai pentru dobânzile datoriei publice în primele nouă luni ale anului 2026, iar cheltuielile cu dobânzile sunt estimate să ajungă la aproximativ 60 de miliarde de lei în 2026, potrivit BNS.

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"În timp ce România plătește sume uriașe pentru finanțarea datoriei publice, Guvernul transmite salariaților și pensionarilor că trebuie să accepte încă cinci ani de sacrificii. Ultima majorare de amploare a pensiilor din sistemul public a avut loc la 1 septembrie 2024, odată cu marea recalculare realizată în baza noii legi a pensiilor. La acel moment, valoarea punctului de referință a fost stabilită la 81 de lei. Aceasta a rămas neschimbată atât în 2025, cât și în 2026, în ciuda creșterii prețurilor. Blocul Național Sindical consideră că echilibrarea finanțelor publice nu poate fi făcută prin transferarea permanentă a costurilor asupra celor care muncesc și asupra celor care au muncit o viață întreagă. Blocul Național Sindical respinge perspectiva înghețării veniturilor până în 2031 și solicită Guvernului să renunțe la această abordare și să inițieze un dialog real cu partenerii sociali", a transmis BNS.

Ce a transmis ministrul de Finanţe

Dan Cărbunaru, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a declarat joi că ministrul de Finanţe a prezentat în şedinţa de Guvern o informare privind implicaţiile legii responsabilităţii fiscal-bugetare, ca urmare a depăşirii pragului de 60% datorie publică din PIB, iar potrivit acestei informări, datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1% din PIB la sfârşitul lunii august 2026, ceea ce implică aplicarea măsurilor prevăzute de cadrul legal şi care urmează să facă obiectul unei analize la nivel guvernamental.

"Ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare, a prezentat în şedinţa de guvern informarea cu tema 'Implicaţiile legii responsabilităţii fiscal-bugetare 69/2010', ca urmare a depăşirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB". Este o notă de informare care prezintă implicaţiile depăşirii acestui prag, în conformitate cu prevederile legii responsabilităţii fiscal-bugetare, dar şi măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice", a anunţat Dan Cărbunaru după şedinţa de Guvern.