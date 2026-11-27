"Nu lăsa pe mâine ce poți face astăzi", spune o vorbă din bătrâni. Numai că, de multe ori, facem exact pe dos. Copleșiți de responsabilități, ajungem să amânăm tocmai lucrurile cele mai importante: plata facturilor, programările la medic sau proiectele de la serviciu. Le tot reprogramăm, până când timpul începe să ne preseze. Nu este neapărat lene sau lipsă de disciplină. Se numește procrastinare, iar în spatele ei se pot ascunde teama de eșec, anxietatea sau perfecționismul. Cum ne putem motiva să ducem sarcinile la bun sfârşit.

Reporter: Care a fost ultimul lucru pe care l-aţi amânat până târziu?

Persoană: Nu m-am mai dus la sală de câteva zile.

Bărbat: De obicei, amân toate lucrurile.

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Reporter: Ce ați amânat?

Bărbat: Să plătesc facturile. Le plătesc în ultima zi.

Ce este procrastinarea

Un telefon de dat, o programare la medic, facturi de plătit sau un proiect important, de multe ori sunt sarcini pe care le tot amânăm. În schimb, ne umplem timpul cu alte activități, iar prioritățile reale ajung pe locul doi. Psihologii numesc acest comportament procrastinare, tendința de a amâna obligaţiile, chiar și atunci când știm că acest lucru ne poate aduce stres mai târziu.

"Bună! Da, da, știu, mă ocup. E aproape gata, mai am doar câteva detalii. Ți-l trimit astăzi, promit! Doar că, în realitate, știm ca proiectul nici nu a fost început. Și nu este singurul lucru rămas pe lista de așteptare. Dar cu cât amânăm mai mult sarcinile importante, cu atât crește presiunea. Indiferent de natura sarcinii. Chiar și atunci când încercăm să facem cu totul altceva, gândul că avem ceva nerezolvat ne urmărește constant", spune Ana Maria Munteanu, reporter.

"Nivelul de stres este mult mai ridicat, iar procrastinarea este una dintre strategiile disfuncționale de gestionare a stresului. Individul caută să creeze o distanţă faţă de lucrurile din exterior care produc stres", explică Dan Petre, sociolog.

Ce efecte poate avea în viaţa personală şi profesională

Doar că tot acolo ajungem. Procrastinarea poate avea efecte serioase, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Ne poate afecta sănătatea, relațiile și chiar reputația la locul de muncă. Florina recunoaște că amână frecvent lucrurile pe care le are de făcut, până când ajunge să piardă nopţile pentru a le termina.

Femeie: Cel mai des, acte, tot ce ține de birocrație, până în ultima secundă.

Reporter: De ce?

Femeie: Mă preocupă să ajut persoanele din jur și eu mă las pe ultimul loc. Mă sună un prieten, se întâmplă ceva cu un membru al familiei. În momentul în care le vine rândul, ajung să stau peste noapte, să am o noapte nedormită ca să fac tot ce am de făcut și regret. Într-o noapte, de la 12 până la 5 dimineața, am stat și am pregătit toată documentația. Nedormită, nemâncată. Nu e ok.

Sunt însă şi oameni care funcţionează mai bine sub presiune, iar procrastinarea îi ajută să se mobilizeze.

Reporter: Nu stați cu stres în permanență?

Bărbat: Nu, nu stau.

Reporter: Lucrați mai bine sub presiune, în ultimul moment?

Bărbat: Da, da.

În spatele ei, se pot ascunde mecanisme emoționale complexe

Procrastinarea nu înseamnă neapărat lene sau lipsă de disciplină

"De multe ori, nu ține de sarcină, ci de emoția din spate: teama de eșec, de a nu ne îndeplini obiectivul respectiv, nesiguranța, anxietatea. Astfel, ajungem să amânăm disconfortul temporar pentru o liniște. Procrastinarea poate veni și dintr-o dorință de perfecționism. Eu le recomand clienților mei să înlocuim termenul "perfect" cu expresia "suficient de bine". Este indicat să avem un lucru imperfect făcut la timp decât un lucru perfect care există doar în planurile noastre. Putem organiza un obiectiv mai amplu, care pare copleșitor, în sarcini mai mici, pe care să le facem zi de zi, într-un program structurat", explică Laura Chirilă, psiholog.

Reporter: De ce simți nevoia să amâni?

Tânără: Să îmi dau mai mult timp mie.

Reporter: Care ultimul lucru important pe care l-aţi amânat?

Femeie: Sunt o grămadă de lucruri. Dusul la doctor, nu te duci la timp, sau să cumperi ceva important. Viața ne face așa. Suntem în viteză permanentă. Vin una peste alta și te zăpăcesc. În ziua de astăzi, toată lumea lucrează sub presiune.

Acest lucru se reflectă şi în studii: aproximativ 20% dintre adulți amână frecvent lucrurile pe care le au de făcut fără un motiv întemeiat, de patru ori mai mulți decât în anii '70. Procrastinarea este mai răspândită în rândul tinerilor sub 29 de ani, în special al studenților. De asemenea, bărbații au o tendință mai mare de a amâna sarcinile decât femeile.