Un afacerist din Adjud, care a făcut primii bani din vânzarea micilor, este anchetat după ce a reușit să intre în afaceri cu statul, într-un program de izolare termică a locuințelor, finanțat cu bani europeni. Fără nicio experiență în construcții, întreprinzătorul a obținut de la stat câte 20 de mii de euro pentru fiecare casă, deși costul real al lucrărilor ar fi fost, de fapt, de patru ori mai mic. Mai mult, ca să obțină contractul, afaceristul a pus la dosar chiar și niște poze făcute cu ajutorul inteligenței artificiale.

După ce s-a înscris în acel proiect și a obținut autorizațiile pentru a face aceste lucrări, firma din Adjud a subcontractat lucrările către o altă companie din Vrancea. Practic, ei ar fi trebuit să facă izolațiile termice și energetice la peste 1.800 de case din județul Vrancea.

Lucrările, în realitate, nu valorau mai mult de 5-6.000 de euro din valoarea totală pentru fiecare casă, de 20.000. Restul de bani rămâneau în conturile firmei care s-a înscris în acest proiect pentru a demonstra Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene că lucrările au fost duse la bun sfârșit.

Afaceristul trimitea poze făcute cu inteligența artificială, în care apărea o izolație conform făcută, panouri electrice montate pe casă conform făcute, dar, de fapt, ele nu existau în realitate și astfel au fost virați banii pentru lucrări executate. Vorbim despre viramente de peste 30 de milioane de euro care au intrat numai anul acesta în contul firmei din Adjud.

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Au fost foarte multe sesizări depuse de către beneficiari la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și astfel au fost demarate câteva controale. Nu au fost verificate foarte multe case, în schimb s-au găsit nereguli grave, motiv pentru care a și fost pornită o anchetă în acest caz.

Efectiv vorbim despre peste 1.800 de case care ar fi trebuit reabilitate termic și energetic. În realitate, toate lucrările au fost făcute prost sau nu au fost făcute absolut deloc, dar banii de la stat au fost încasați.