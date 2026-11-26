Un agricultor italian a găsit în pod un sac cu seminţe uitate din 1990, pe care le-a plantat din curiozitate. Mare i-a fost mirarea când a descoperit uns oi de grău care produce grâu cu şapte spice, care ajunge la aproape doi metri înălţime, scrie Diario do Litoral .

Un agricultor italian pe nume Claudio Grossi a găsit un sac cu semințe vechi în timp ce făcea curățenie în podul proprietății familiei sale.

Nu se aştepta la rezultate spectaculoase, dar a dus semințele în curte și le-a aruncat peste o grămadă de bălegar. Apoi a uitat de ele. Când a revenit în acel loc, a observat că unele semințe germinaseră.

Una dintre plante s-a dezvoltat însă într-un mod neobișnuit. Grâul a ajuns la aproape doi metri înălțime și a dezvoltat șapte spice pe o singură tulpină. Boabele aveau, de asemenea, culori diferite, precum galben, negru, roșu, alb și verde. Grossi nu mai văzuse niciodată ceva asemănător și a decis să păstreze soiul, care a primit denumirea de grano del miracolo, adică grâul miraculos.

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"Grâul miraculos" dezvoltă șapte spice pe aceeași tulpină

În timp ce soiurile comerciale dezvoltă, de obicei, un singur spic pe tulpină, grâul descoperit de Grossi avea o structură diferită: un spic lung în centru și alte șase mai mici în jurul acestuia. Chiar și boabele erau mai mari decât cele ale soiurilor obișnuite.

"Am crezut că este o anomalie a naturii", a povestit agricultorul.

Acesta a căutat informații în cărțile de specialitate, însă nu a găsit nicio explicație pentru această plantă.

Aspectul plantei l-a determinat să facă și o asociere neașteptată. În timp ce citea un pasaj din Cartea Genezei, din Biblie, Grossi a descoperit descrierea unui vis al faraonului, interpretat de Iosif. În acel vis, șapte spice pline cu boabe creșteau pe aceeași tulpină. Agricultorul a remarcat asemănarea cu grâul de pe proprietatea sa şi, din acel moment, a început să cerceteze originea semințelor și a decis să readucă soiul în cultură.

Soiul străvechi rezistă mai bine la secetă

Grossi a recoltat primele boabe, a transformat o parte dintre ele în făină și a preparat pâine acasă. Aluatul nu creștea însă la fel de bine precum cel obținut din grâul comercial. Totuşi, rezultatul a fost apreciat datorită gustului ușor dulceag și a aromei asemănătoare celei de nucă.

La începutul anilor 2000, agricultorul a apelat la un brutar din regiune pentru a rezolva problema dospirii. După mai multe teste, cei doi au descoperit că aluatul trebuia frământat mai puțin și împărțit în porții mai mici. De asemenea, au început să folosească coșuri mai înalte, care ajutau pâinea să își păstreze forma în timpul dospirii.

Pe câmp, Grossi a observat și alte avantaje. Potrivit agricultorului, grâul prezintă o rezistență mai mare la secetă și crește deasupra buruienilor. În condițiile de cultivare de pe proprietatea sa, grâul nu necesită nici îngrășăminte, nici erbicide.

Înălțimea plantei reprezintă însă o problemă. Vântul puternic, ploile și grindina pot culca tulpinile la pământ înainte de recoltare. Pentru a reduce pierderile, Grossi a început să cultive grâul alături de soiuri mai scunde, care ajută la susținerea plantelor.

Un studiu identifică originea și diferențele nutriționale ale grâului

Identificarea soiului a început odată cu cercetările lui Beniamino Perobelli, un student la știința alimentelor în cadrul Universității din Parma. Acesta a gustat pâinea produsă de Grossi la un târg local și a decis să studieze caracteristicile boabelor în lucrarea sa de absolvire.

Cercetătorii universității l-au ajutat pe Perobelli să identifice specia drept Triticum turgidum, cunoscută în limba engleză sub denumirea de "poulard wheat". Grâul își are originea în regiunea mediteraneeană și a fost cultivat și în Italia, înainte de a pierde teren în fața soiurilor comerciale mai productive.

Analizele au evidențiat un conținut mai ridicat de fosfor și fier în grâul cultivat de Grossi, precum și o cantitate mai mică de gluten în comparație cu soiurile moderne. Cercetătorii au identificat și prezența lizinei, triptofanului și argininei, aminoacizi care contribuie la diferite funcții ale organismului.

Cantitatea mai redusă de gluten nu înseamnă însă că grâul nu conține această proteină sau că este potrivit pentru persoanele care suferă de boala celiacă.

Agricultorul a readus în cultură un soi uitat de zeci de ani

În anii 1990, mișcarea italiană de promovare a alimentelor tradiționale a deschis calea către valorificarea soiurilor vechi, precum cel cultivat de Grossi. Agricultorul a reușit să convingă o companie locală de produse ecologice să comercializeze făina. Odată cu creșterea producției, produsul a ajuns în brutării, restaurante și la consumatori din Italia și din alte țări.

Grâul miraculos este însă mai puțin productiv decât soiurile comerciale. Potrivit lui Grossi, un hectar produce, în medie, patru tone din soiul străvechi, comparativ cu șase tone în cazul grâului modern. Procesarea necesită, de asemenea, mai multă atenție și mai mult timp, ceea ce duce la creșterea costurilor.

Conservarea diferitelor soiuri de cereale contribuie și la reducerea dependenței de un număr limitat de varietăți agricole. Această diversitate poate diminua riscul pierderilor provocate de seceta prelungită, temperaturile extreme, dăunători și boli.

Pe lângă grâul miraculos, Grossi cultivă și orz din soiul Leonessa, o altă varietate străveche, care a fost folosită în trecut ca înlocuitor al cafelei în Italia. Ambele culturi fac parte din activitatea pe care agricultorul o desfășoară pe proprietatea familiei sale, în regiunea Parma.