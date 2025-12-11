O profesoară de informatică de la un liceu de elită din Galaţi a fost suspendată și este cercetată sub control judiciar, după ce a fluturat un cuţit în faţa elevilor şi le-ar fi spus că le "taie degetele dacă nu sunt cuminţi". Deși majoritatea colegilor şi chiar şi copiii susțin că a fost doar o glumă, părinţii unui elev au depus plângere şi şi-au retras fiul de la şcoală. Profesoara nu mai are voie să predea.

"A scos cuţitul, pe care îl folosea să îşi taie mărul şi a spus: vă tai degeţelele dacă nu sunteţi cuminţi", a povestit un elev de la liceul din Galaţi.

Pentru unii elevi glumă, pentru alţii ameninţare. În timpul orei de curs, profesoara de informatică, deranjată de gălăgia din clasă, i-a intimidat pe copii cu un cuţit.

Unul dintre elevii de clasa a 9-a, prezenţi în clasă, a povestit părinţilor cele întâmplate. Aceştia au cerut transferul adolescentului, motivând că gestul şocant al profesoarei l-ar fi traumatizat.

Articolul continuă după reclamă

"Doamna a spus că a făcut o glumă. Era un certificat medical unde erau descrise anumite fapte. Au legătură cu starea elevului. Mama a depus plângere la nivelul instituţiei. Am informat Protecţia Copilului. Am informat Inspectoratul şi poliţia locală. La nivelul instituţiei am demarat o anchetă, cercetăm aceste fapte", a transmis Mădălina Popescu, directorul liceului.

Gestul profesoarei, glumă pentru unii, amenințare pentru alții

Ceilalţi elevi au interpretat gestul drept o glumă şi bănuiesc că totul a fost o răzbunare din partea fostului lor coleg.

"Doamna a vrut să facă o glumă. Un coleg a dat-o la poliţie, un coleg care avea note proaste. A fost o răzbunare", a declarat un elev.

"Noi o vrem pe doamna dirigintă înapoi. Nu e normal de la o simplă glumă să se ajungă la ce s-a ajuns. Este o glumă. Nimeni nu s-ar fi dus la poliţie pentru aşa ceva. Ea era singura profesoară care mă făcea să vin la şcoală", a adăugat altul.

"Doamna dirigintă este o persoană sufletistă. Mereu a ştiut cum să ne facă să fim atenţi. Are un umor extraordinar", o apără alt licean.

Profesoara, susținută și de colegi

Profesoara este apărată şi de colegi.

"Este o doamnă cu foarte multă empatie. O doamnă iubită nu doar de elevi, ci şi de colegi. Nu este un om care să reprezinte un pericol public", a declarat Cătălin Mogoş, colegul profesoarei.

"Este vorba despre un cuţitaş, băgat într-o teacă din plastic, folosit pentru curăţarea legumelor şi fructelor. În speţă, doamna profesoară mâncase în ziua respectivă un măr, tăiase coaja. Expresia care s-a folosit a fost una cu o tentă oarecum glumeaţă, mustrătoare. Copiii audiaţi declară în mod expres: nu ne-am simţi ameninţaţi. Am luat totul ca pe un joc", a explicat Gigel Potrivitu, avocatul profesoarei acuzată de violenţă.

Cadrul didactic, suspendat din funcție

Chiar şi aşa, s-a pornit o anchetă la nivelul unităţii de învăţământ, iar cadrul didactic a fost suspendat.

În paralel, judecătorii au decis controlul judiciar pentru profesoara pusă pe şotii.

"La unitatea de învăţământ se desfăşoară o cercetare. Cadrul didactic este suspendat. La inspectoratul şcolar nu este înregistrată nicio plângere", a subliniat Adrian Silvestru, inspector şcolar.

"Se fac cercetări în dosar pentru săvârşirea infracţiunilor de purtare abuzivă şi port şi folosire de obiecte periculoase. I s-a impus obligaţia de a nu se apropia de elevii clasei de la colegiul respectiv şi să nu îşi exercite profesia şi meseria", a susţinut Ani Mihaela Nedea, procuror al Parchetului de pe lângă judecătoria Galaţi.

Profesoara a contestat controlul judiciar, dar judecătorii au respins cererea.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰