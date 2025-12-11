Antena Meniu Search
Video Momentul când un bărbat din Timiș intră în casă peste fosta iubită și o ia la bătaie

Momente dramatice surprinse de camerele de supraveghere. O femeie din Giroc, județul Timiș, a fost bătută în propria casă de un fost iubit gelos. Aceasta a depus plângere și a cerut ordin de protecție, dar și monitorizarea electronică.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 13:16

Incidentul a avut loc luni, 8 decembrie. Femeia a ieșit să își plimbe câinii când a dat nas în nas cu fostul partener, care a început să o agreseze.

Agresată în propria locuință

Acesta i-a luat cheile și a intrat peste ea în locuință, unde a început din nou să o lovească.

Femeia a depus ulterior plângere, a mers la IML pentru certificat medico-legal, iar bărbatul a fost reținut 24 de ore pentru violență și violare de domiciliu.

Ulterior, s-a ales cu ordin de restricție și este monitorizat cu brățară electronică.

Redactia Observator
