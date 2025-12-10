Un tânăr din Italia a devenit viral pe TikTok după ce a povestit cum, în încercarea de a ajunge la celebrul Târg de Crăciun din Craiova, a zburat din greșeală spre Cracovia, în Polonia. Brandon, pasionat de atmosfera festivă, își făcuse un adevărat tur al târgurilor de Crăciun din Europa.

Un tânăr italian a vrut să viziteze târgul de Crăciun de la Craiova, dar a ajuns din greșeală în Cracovia - TikTok

Într-o zi, pe feed-ul lui au apărut imagini spectaculoase cu luminile din Craiova. A decis pe loc că trebuie să ajungă și el acolo. A intrat pe o platformă de rezervări, a tastat "Cra", iar graba și entuziasmul l-au făcut să nu observe că site-ul îi sugerase Cracovia în loc de Craiova. A cumpărat biletele și a așteptat ziua plecării, convins că îl așteaptă Oltenia.

Abia după ce a ajuns în Polonia a realizat confuzia, dar a luat totul cu calm și umor. "Și aici e frumos. Frig, dar frumos", povestește Brandon în videoclipul care i-a adus zeci de mii de reacții.

Între timp, adevăratul Târg de Crăciun din Craiova continuă să atragă turiști din toată lumea. După ce a fost desemnat cel mai frumos din Europa, vestea s-a răspândit rapid, iar vizitatori din Vestul continentului, dar și din Asia au venit să vadă cu ochii lor decorațiunile de poveste, roata panoramică, sania uriașă a lui Moș Crăciun și căsuțele pictate manual.

Anul trecut, aproximativ 2 milioane de oameni au trecut prin târg, iar în acest an se așteaptă cifre și mai mari. Popularitatea are însă și un preț: cererea ridicată a dus la tarife record la cazare. Pe platformele de rezervări, prețurile pentru două nopți în decembrie variază între 250 și 550 de euro, uneori chiar mai mult în weekend sau în apropierea centrului.

Ce găsești și cum te distrezi la târg

Instagramul e plin de poze cu brazii, cutiile de cadouri ornamentale și instalațiile care împodobesc centrul orașului. În plus, sigur ai văzut cel puțin un reel cu Moș Crăciun care își mână renii pe deasupra turiștilor strânși în piață. Însă, știm, românii sunt gurmanzi. Așa că al doilea motiv care îmbie turiștii este mâncarea.

Cele mai căutate sunt preparatele tradiționale din carne. Vizitatorii pot cumpăra cârnați, caltaboși, mici, pastramă de oaie, șuncă, jumări, costiță afumată, șorici, brânzeturi, dar și conserve ori murături.

Un mic: 8 lei

Mămăligă cu cârnați: 15 lei / 100 g

Fasole cu ciolan: 10 de lei / 100 g

Urechi de porc: 15 lei /100 g

Jumări 12 lei / 100 g

Pastramă de oaie 20 lei / 100 g

Cârnați 15 lei / 100 g

Aripioare de pui: 25 de lei / 350 g

Langoș simplu: 12 lei

Langoș special: 20 de lei

Plăcintă cu brânză: 18 lei

Salam de biscuiți: 15 lei / bucata

​Vin fiert: 15 lei / 100 g.

O porție mare de gogoși e 38 de lei, iar cea mică 28.

Papanașii cu smântână și dulceață costă de la 28 de lei în sus.

Căutăm și ceva distracție, ca să se așeze mâncarea. Patinoarul îl lăsăm mai la urmă - e prea mare efortul imediat după masă și, oricum, tariful e cam piperat: 50 de lei pe oră. Două minute în carusel costă 25 de lei, o tură cu roata panoramică este 30 de lei.

Putem, desigur, să luăm târgul la pas, printre căsuțele unde se vinde te miri ce: de la obiecte hand-made, până la tot felul de dulcețuri, pomezi, jucării și ornamente. Cei cu punga strânsă pot găsi câte ceva la câteva zeci de lei, însă cine are dare de mână lasă cu lejeritate sute de lei la tarabele de sezon. Ediția din acest an a Târgului de Crăciun din Craiova va fi deschisă până pe 4 ianuarie și are ca temă „Spărgătorul de nuci”.

La ce să fim atenți

În primul rând, la prețuri. Dacă în privința cazărilor nu avem prea multe opțiuni, putem scuti bani dacă suntem atenți UNDE și CE mâncăm. Prânzul și cina luate în afara târgului de Crăciun ne pot economisi bani buni.

În plus, cele mai multe review-uri negative din social media se leagă de raportul calitate-preț în ceea ce privește mâncarea de la târg. Prețurile umflate nu reflectă calitatea scăzută a produselor, reclamă internauții. Ia la pas străduțele, sunt șanse să ratezi o atracție - târgul nu este concentrat numai în Piața Mihai Viteazul. De altfel, este unul dintre cele mai întinse din Europa.

