Un nou scandal în Educaţie! O profesoară de biologie din Iași stârneşte un val de revoltă după ce s-a aflat că este protagonista unor filme pentru adulţi. Secretul a fost descoperit chiar de elevi, care şi-au trimis imaginile compromiţătoare între ei. De parcă nu era îndeajuns de grav, femeia ar fi racolat o elevă pentru videochat şi ar fi avut o relaţie cu un elev.

Ziua era profesoară de biologie la un liceu din Iaşi, noaptea se transforma în vedetă a site urilor pentru adulţi. Avea un profil detaliat și un tarif de 1,4 dolari pe minut.

Viaţă dublă între catedră şi camerele de videochat

Tânăra în vârstă de 24 de ani îşi atrăgea clienţi cu ţinute şi mesaje provocatoare.

"Oamenilor le place să spună că sunt drăguță, dar sunt mai mult de atât. În spatele acestor ochi mari și jucăuși este o vulpiță cu o latură sălbatică care este imposibil de rezistat. Sunt tipul de fată care nu doar flirtează, ci seduce", scria tânăra pe site-ul destinat adulţilor.

"Doamna avea poze puse şi pe Facebook. Avea poze cu o bluză dată aşa peste umeri şi de aici în jos nu era îmbrăcată deloc. E jenant şi urât şi pentru unul de rând, dar pentru un profesor", a povestit verişoara fetei.

Ar fi convins o elevă să facă videochat

Revolta părinţilor e cu atât mai mare cu cât femeia ar fi racolat şi o elevă pe care a convins-o să facă videochat cu ea.

"Ea s-a mutat împreună cu profesoara asta. Îi zisese mamei sale că se duce la muncă în oraş, dar de fapt ele stăteau împreună şi făceau fel şi fel de chestii", a continuat femeia.

Fosta elevă a profesoarei, care are acum 20 de ani, neagă categoric acuzaţiile.

"Profesoara mea de biologie avea ceva probleme de sănătate şi mai venea ea şi îi ţinea orele şi de atunci noi am rămas în nişte relaţii ok. Am ieşit într-o seară, şi atât. Ea mi-a recunoscut că face chestia asta de şapte ani. Şi i-am zis: fată, nu vreau să fiu băgată în chestii din astea", a spus Nicoleta, fosta elevă care ar fi fost racolată.

"I-a fost profesoară şi atât. În rest ea nici nu ştia ce face, habar nu avea. N-am cunoscut-o niciodată, nici la şedinţe nu a fost", a adăugat mama fostei eleve.

Suspiciuni privind relaţii cu un elev

Profesoara ar fi mers şi mai departe.

"O mamă tot din Răducăneni spunea că are un elev de 19 ani şi nu voia să îl mai trimită la şcoală pentru că întreţinea relaţii cu doamna. Şi spusese că făcuse şi cu el un videoclip, acasă la acest elev, când mama lui nu era acasă", subliniat verişoara.

Tânăra nu a vrut să ofere niciun fel de explicaţii pentru acuzaţiile care i se aduc.

După ce imaginile au ajuns şi pe masa inspectoratului, profesoara și-a dat demisia.

Profesoara şi-a dat demisia după ce imaginile au ajuns la Inspectorat

"În aceste condiţii, cercetarea abaterilor disciplinare de către unitatea şcolară şi implicit de către noi nu mai are obiect", a declarat Ramona Bojoga, de la Inspectoratul Şcolar Judeţean din Iaşi.

Şi elevii vor fi anchetaţi pentru a vedea cum au avut acces pe site-urile pentru adulţi.

"Informaţii exacte despre care dintre elevi sau ce clase au avut acces la astfel de filmuleţe, video, link-uri nu avem. S-a discutat chiar în consiliul profesoral despre consilierea diriginţilor şi desigur se vor pune în aplicare şi se vor desfăşura activităţi în acest sens", a transmis Andrada Balteanu, purtător de cuvânt.

Profesoara a luat examenul de titularizare cu media 9,73 şi a predat în trecut şi la şcolile gimnaziale din localitatea Răducăneni.

