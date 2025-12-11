Un poliţist din Cernavodă a fost arestat pentru că a zdrobit în bătaie un bărbat în secţia de poliţie. Omul fusese dus la sediu pentru investigaţii după o ceartă cu soţia. După vizita la poliţie, însă, s-a ales cu răni grave şi a fost internat în spital.

Soţia bărbatului bătut de poliţist sunase la 112 să anunţe că, după o ceartă aprigă, omul plecase băut pe stradă, iar ea se temea să nu se rănească. L-a găsit un agent care ieşise din tură.

"Bărbatul a fost adus la poliţia din Cernavodă. În secţie, agentul l-ar fi bătut cu pumnii, picioarele şi cu baston metalic, apoi l-a lăsat să plece singur acasă", a explicat reporterul Observator Cristina Niţă.

Mărturia bărbatului bătut de poliţist

Articolul continuă după reclamă

Pe drum i s-a făcut rău şi a rugat nişte tineri să sune la 112. Victima susţine că poliţistul care l-a agresat a apărut şi el atunci.

"Agentul care m-a bătut era în spate, m-a dus până la Siliştea şi m-a întrebat iar dacă am nevoie de îngrijiri medicale. Eu, de frică, am zis că nu. […] Adu-mi telefonul, mi l-a băgat pe mod avion. [...] Ca să nu mai pot să sun nicăieri, dar el nu a ştiut că eu mai am un telefon", a relatat victima, Gabriel Agiorgioaie.

Când a ajuns acasă, bărbatul a chemat ambulanţa. Medicii au venit însoţiţi de doi poliţişti, cărora le-a spus ce a păţit.

"Persoana vătămată a fost preluată cu ambulanţa şi dusă la spital la Medgidia. [...] Una dintre coastele fracturate îi pătrunsese pleura şi îi provocase un pneumotorax", a explicat prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa.

"De ce să-l bată? E lege, îl amendează [...] Nu-i normal să-şi facă el legea aici", a spus un vecin.

"Nu e el scandalagiu aşa, să iasă la cârciumă. [...] Eu nu l-am auzit să se bată prin sat pe aici", a explicat un alt vecin.

Agentul de poliţie a fost arestat 30 de zile.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰