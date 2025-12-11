Magia Crăciunului prinde formă, într-o fabrică din Cluj, cu mult înainte ca luminițele să fie aprinse în orașe. Aici, sute de mii de globuri din sticlă sunt create, suflate manual și apoi pictate cu multă migală. Fiecare poartă o poveste care ajunge, an de an, în case de pe tot globul.

"Ia o pensulă cu o culoare, face o pată de culoare pe fiecare glob, îl pune la uscat, schimbă pensula, mai face altă linie în continuare și în final rezultă modelul pe care și-l dorește" a explicat un angajat.

Angela Balint pictează globuri de 27 de ani. Fiecare desen e o lume în miniatură.

"Realizez un peisaj de iarnă, cu căsuțe, copii, animăluțe, diverse. […] Toate sunt prețioase, fiecare în felul lui, depinde de model. […] N-aș putea să spun că îmi place unul mai mult decât celălalt, acum, la câte am făcut de-a lungul anilor, toate ne plac" a spus Angela Balint.

De trei decenii, și Luminița desenează iernile lumii întregi pe globuri de sticlă.

"M-am gândit să fie târgul de Crăciun. Sus să fie beculețele, brăduți și gheretele. Aici o să fac personaje, multe, stilizate bineînțeles. [...] Pare foarte ușor când privești la ceilalți, dar e mult de lucru" a punctat Luminița Nemeș.

Globurile pictate manual, exportate în întreaga lume

Producția globurilor pornește în fiecare an la mijlocul lui ianuarie și continuă neîntrerupt până aproape în ajunul Crăciunului. Micile sfere din sticlă, transformate în peisaje de basm, pornesc apoi la drum spre magazinele din întreaga lume. Globurile fabricate în România au împodobit brazi din centrul Vaticanului, de la Târgul de Crăciun din Strasbourg ori din clădirea Rockefeller de la New York.

"Clienții noștri sau piețele pe care exportăm deja de ani de zile sunt America, Suedia, Germania, Austria, Italia, Bulgaria" a explicat administratorul unei fabrici din care 95% din produse pleacă în export, Gheorghe Turcu.

Din fabrică, un glob pleacă la prețuri cuprinse între un euro și zece, în funcție de model, dimensiune și cât de elaborată este pictura.

"Producția noastră se cifrează, e greu de estimat per bucată, dar undeva la 250.000 de bucăți facem pe an. […] Prețul diferă foarte mult de la complexitatea globului. În general facem globuri de 8 cm și 10 cm și anumite forme pentru export" a mai spus Gheorghe Turcu.

Spre deosebire de alți ani, globurile sunt acum ambalate individual, pentru că multe ajung direct sub brad, sub formă de cadou. Cel mai des, românii aleg globurile din plastic, mai ieftine și aduse din Asia, însă producătorii locali mizează pe piețele externe, mai stabile și cu plata pe loc. Iar dacă anul acesta au dominat culorile catifelate, anul viitor vor fi la modă cele metalice.

