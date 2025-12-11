Nicuşor Dan anunță consultări extinse cu magistrații: Când 200 semnalează probleme, lucrurile sunt serioase

Nicușor Dan a transmis că semnalele venite din partea a aproximativ 200 de magistrați, care vorbesc despre probleme de integritate în sistemul de justiție, reprezintă un motiv de îngrijorare major. Președintele anunță, pe fundalul scandalului izbucnit în urma publicării documentarului Recorder, o întâlnire deschisă cu magistrații pe 22 decembrie și explică de ce această dată a fost singura posibilă, în contextul programului încărcat cu vizite externe și reuniuni internaționale.

Într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan a transmis invitația oficială către toți magistrații care doresc să semnaleze probleme din sistemul de justiție.

"Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase.

Invit toți magistrații care vor să reclame probleme în sistemul de justiție la o discuție fără limită de timp luni, 22 decembrie, începând cu ora 10:00. Aștept înscrieri la adresa [email protected]", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Președintele îi îndeamnă pe magistrați să trimită și materiale relevante înaintea discuției:

"Până joi, 18 decembrie, ora 24:00, vă invit să îmi trimiteți materiale, asumate nominal sau neasumate nominal, la adresa [email protected]. În zilele de vineri, sâmbătă și duminică vom avea timp să citim toate materialele pe care ni le trimiteți", a adăugat acesta

De ce a fost stabilită întâlnirea pe 22 decembrie

Nicușor Dan explică și motivul pentru care consultările au fost programate la această dată. Președintele va fi plecat între 15 și 19 decembrie la summituri și vizite oficiale în străinătate.

"În toată săptămâna 15-19 decembrie sunt plecat din țară pentru formate multilaterale și vizite bilaterale confirmate cu mult timp înainte".

Potrivit informațiilor transmise de acesta, deplasările includ summitul de la Helsinki, o vizită la Londra și participarea la Consiliul European de la Bruxelles.

