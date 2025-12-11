Guvernul Bulgariei a demisionat astăzi după ce zeci de mii de oameni au protestat aseară la Sofia şi în marile oraşe împotriva politicienilor corupţi şi a taxelor mărite. Criza politică vine cu trei săptămâni înainte de adoptarea monedei unice europene, privită oricum cu scepticism de populaţie.

La Sofia, 100.000 de oameni s-au adunat în faţa Parlamentului şi au cerut demisia premierului. Demonstraţii cu aceeaşi temă au avut loc în mai multe oraşe din ţară, dar şi în diaspora - Berlin şi Bruxelles. Bulgarii erau furioşi pentru că guvernul intenţiona să mărească taxele şi contribuţiile pentru asigurări sociale.

"Nu protestăm doar împotriva bugetului - cerem demisia guvernului pentru iresponsabilitatea, neglijența și rușinea pe care au adus-o asupra Bulgariei.", spune un protestatant.

Altă ţintă a protestatarilor a fost cel mai puternic oligarh din Bulgaria, Delian Peevski, acuzat că influenţează justiţia, serviciile de securitate şi mass-media împreună cu fostul premier Boiko Borisov. Demonstraţiile au fost organizate de studenţi, care s-au organizat pe reţele de socializare.

"Vrem legi, un sistem judiciar, vrem conducători care nu sunt corupţi. Vrem să trăim într-o ţară normală şi să ne construim un viitor normal.", spune alt protestatant.

"Oamenii s-au săturat să fie manipulaţi, jefuiţi, mințiţi, înșelaţi şi duşi în pragul sărăciei.", adaugă un altul.

57 de protestatari au fost arestaţi la Sofia - poliţiştii au găsit la ei cuţite, fumigene şi droguri. Susţinute de preşedintele Bulgariei, protestele au avut efect. Premierul instalat în funcţie în ianuarie a demisionat.

"Am auzit vocea cetățenilor care protestează la adresa guvernului. Tineri, bătrâni, oameni de diferite etnii și-au ridicat vocile pentru demisie.", a declarat Rosen Jeliaykov, premierul demisionar al Bulgariei.

În Bulgaria a avut şapte guverne în ultimii patru ani şi este cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană.

