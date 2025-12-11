Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Bulgarii şi-au dat jos Guvernul prin proteste, supăraţi pe Justiţie şi creşterea taxelor

Guvernul Bulgariei a demisionat astăzi după ce zeci de mii de oameni au protestat aseară la Sofia şi în marile oraşe împotriva politicienilor corupţi şi a taxelor mărite. Criza politică vine cu trei săptămâni înainte de adoptarea monedei unice europene, privită oricum cu scepticism de populaţie.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 21:14

La Sofia, 100.000 de oameni s-au adunat în faţa Parlamentului şi au cerut demisia premierului. Demonstraţii cu aceeaşi temă au avut loc în mai multe oraşe din ţară, dar şi în diaspora - Berlin şi Bruxelles. Bulgarii erau furioşi pentru că guvernul intenţiona să mărească taxele şi contribuţiile pentru asigurări sociale.

"Nu protestăm doar împotriva bugetului - cerem demisia guvernului pentru iresponsabilitatea, neglijența și rușinea pe care au adus-o asupra Bulgariei.", spune un protestatant

Altă ţintă a protestatarilor a fost cel mai puternic oligarh din Bulgaria, Delian Peevski, acuzat că influenţează justiţia, serviciile de securitate şi mass-media împreună cu fostul premier Boiko Borisov. Demonstraţiile au fost organizate de studenţi, care s-au organizat pe reţele de socializare.

Articolul continuă după reclamă

"Vrem legi, un sistem judiciar, vrem conducători care nu sunt corupţi. Vrem să trăim într-o ţară normală şi să ne construim un viitor normal.", spune alt protestatant

"Oamenii s-au săturat să fie manipulaţi, jefuiţi, mințiţi, înșelaţi şi duşi în pragul sărăciei.", adaugă un altul. 

57 de protestatari au fost arestaţi la Sofia - poliţiştii au găsit la ei cuţite, fumigene şi droguri. Susţinute de preşedintele Bulgariei, protestele au avut efect. Premierul instalat în funcţie în ianuarie a demisionat.

"Am auzit vocea cetățenilor care protestează la adresa guvernului. Tineri, bătrâni, oameni de diferite etnii și-au ridicat vocile pentru demisie.", a declarat Rosen Jeliaykovpremierul demisionar al Bulgariei

În Bulgaria a avut şapte guverne în ultimii patru ani şi este cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bulgaria proteste sofia
Înapoi la Homepage
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: “Pot ieşi la pensie acum”
Celebra companie din România care a fost achiziţionată de un colos din Franţa: &#8220;Pot ieşi la pensie acum&#8221;
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Motivul pentru care rudele vor să o dezgroape pe Rodica Stănoiu, fostul Ministru al Justiției. Ce s-a întâmplat
Prima lovitură în mercato. Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv.
Prima lovitură în mercato. Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv.
Un caz de lepră a fost confirmat la Cluj. Alte trei sunt sub evaluare, pacientele sunt maseuze din Asia
Un caz de lepră a fost confirmat la Cluj. Alte trei sunt sub evaluare, pacientele sunt maseuze din Asia
Ce trecut are Raluca Moroșanu, judecătoarea care a atacat-o pe președinta CAB. A avut pe mână dosare importante în România
Ce trecut are Raluca Moroșanu, judecătoarea care a atacat-o pe președinta CAB. A avut pe mână dosare importante în România
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă descurajează noile taxe să mai comandaţi de pe site-urile chinezeşti?
Observator » Ştiri externe » Bulgarii şi-au dat jos Guvernul prin proteste, supăraţi pe Justiţie şi creşterea taxelor