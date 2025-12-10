Un tânăr dezvăluie cât câștigă ca mecanic de locomotivă la CFR Călători: Ați luat peste picior această meserie

Un tânăr din România, angajat la CFR Călători, a devenit viral pe TikTok după ce a publicat un videoclip în care vorbește despre salariul său și despre realitatea meseriei de mecanic de locomotivă. Mesajul lui, unul sincer și încurajator, este adresat în special tinerilor care cred că singura soluție pentru un trai decent este plecarea în străinătate.

Un tânăr dezvăluie cât câștigă ca mecanic de locomotivă la CFR Călători

"Nu fac acest TikTok ca să mă laud. Fac acest TikTok special pentru tinerii din România, ca să vadă și ei că se poate și în România să lucrezi pe un salariu cât de cât decent dacă îți dorești cu adevărat și nu este nevoie să pleci în străinătate", spune tânărul la începutul clipului.

El își arată fluturașul de salariu din octombrie 2025, în care figurează funcția de mecanic locomotivă - automotor I. Salariul de încadrare este de 6.700 de lei, la care se adaugă sporurile specifice meseriei și câteva ore suplimentare. În total, costul salarial suportat lunar de companie este de 14.143 de lei, iar mecanicul rămâne "în mână" cu aproximativ 8.300 de lei.

"Pentru unii poate vi se pare mult, pentru alții poate puțin. Eu zic că este un salariu decent pentru România", explică tânărul, subliniind că meseria de mecanic de locomotivă este una respectată în sistem, chiar dacă uneori este privită superficial din exterior. Videoclipul s-a răspândit rapid pe rețelele sociale, stârnind discuții despre salarii, perspectivele tinerilor și oportunitățile de pe piața muncii din România.

"Mulți dintre voi ați luat peste picior această meserie"

