USR cere demiterea şefului DNA şi modificarea Legilor Justiţiei

Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să iniţieze procedura de demitere pentru şeful DNA, Marius Voineag, în urma informaţiilor prezentate în documentarul Recorder.

de Redactia Observator

la 11.12.2025 , 09:58
USR cere demiterea şefului DNA şi modificarea Legilor Justiţiei - Profimedia

El solicită, de asemenea, modificarea Legilor Justiţiei, astfel încât să fie dărâmat "sistemul piramidal de control" al magistraţilor şi al dosarelor.

Potrivit acestuia, în prezent, prescrierile şi achitările "vin pe bandă rulantă" şi "se şterg" prejudicii de zeci de milioane de euro.

USR cere ministrului Justiţiei să iniţieze "imediat" procedura de demitere a lui Marius Voineag şi să realizeze "urgent" un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor.

Redactia Observator
usr dominic fritz ministerul justitiei marius voineag dna
