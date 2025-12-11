USR cere demiterea şefului DNA şi modificarea Legilor Justiţiei
Preşedintele USR, Dominic Fritz, îi cere ministrului Justiţiei să iniţieze procedura de demitere pentru şeful DNA, Marius Voineag, în urma informaţiilor prezentate în documentarul Recorder.
El solicită, de asemenea, modificarea Legilor Justiţiei, astfel încât să fie dărâmat "sistemul piramidal de control" al magistraţilor şi al dosarelor.
Potrivit acestuia, în prezent, prescrierile şi achitările "vin pe bandă rulantă" şi "se şterg" prejudicii de zeci de milioane de euro.
USR cere ministrului Justiţiei să iniţieze "imediat" procedura de demitere a lui Marius Voineag şi să realizeze "urgent" un audit independent pe repartizarea aleatorie a dosarelor.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰