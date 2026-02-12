Peste 400 de elevi din Botoșani au învățat cum să recunoască pericolele drogurilor și să spună "nu" dependenței. S-a întâmplat în cadrul unei conferințe organizate în cadrul campaniei naționale "Conștient, nu dependent", iar evenimentul a fost susținut de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Evenimentul care a avut loc la Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani, a reunit elevi, profesori și părinți şi a oferit un spațiu deschis de dialog despre riscurile asociate drogurilor şi metodele de prevenţie.

Participanții au primit materiale educaționale și ghiduri special concepute, pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine pericolele și să facă alegeri responsabile.

"Aceste campanii trebuie să intre într-o zonă de permanentizare, într-o zonă constantă desfășurată de entități privat, de asociații, vedem date, fundații, dar și de instituțiile statului, pentru că nu mai un efort comun. Putem să diluăm fenomenul, pentru că nu-l putem contracara.", spune Cătălin Țone, expert antidrog.

"Observăm că în colaborarea asta în care un fost consumator vine împreună cu un specialist, observăm din feedback-ul lor că e una de succes. În general, o poveste de viață le deschide mai mult apetitul, pentru partea poate un pic mai tehnică, cum să facă alegeri sănătoase în viața lor și cum să aleagă o viață liberă.", spune Lucian Ibănescu, fost consumator de droguri.

"Este un mesaj de impact, pentru că doar cei care simt și trăiesc pe acea acel eveniment în viața lui știe cum să explice mai bine decât noi.", explică Adriana Kurtoglu, preşedinte asociaţie de părinți.

Specialiștii au explicat cum pot fi identificate semnele timpurii ale consumului, cum trebuie abordate situațiile de risc și de ce comunicarea onestă rămâne principalul instrument de prevenire.

"Încercăm să spargem această crustă numită, hai să zicem, indiferență sau neștiință în legătură cu consumul de droguri, astfel încât părinții pe care îi vedeți în spate să-și poată ajuta copiii, având în vedere cel mai grav lucru despre care putem vorbi acuma, și anume faptul că, din păcate, sistemul de stat nu ajută dependenți, iar părinții nu aleg dacă ai lor copiii pot fi sau nu dependenți, acei copii aleg.", spune Gelu Graur, fost poliţist antidrog.

"Autoritățile, inclusiv Inspectoratul Școlar, prin colegii profesori, părinți, elevi, nu trebuie să ne implicăm în aduce la cunoștința tuturor pericol la care se expun în momentul în care aleg acest drum al consumului de droguri.", spune Bogdan Suruciuc, inspector general şcolar.

Părinţii au fost impresionaţi de poveştile reale prezentate la eveniment.

"Ne interesează ca părinți, ca părinți de adolescentă. În primul rând, am auzit câteva povești care m-au îngrozit. Pur și simplu drogurile nu ai de unde să știi când apar în viața unui adulți sau unui adolescent", spune un părinte.

"Copiii ar trebui informați despre ce înseamnă aceste substanțe psihoactive, despre rolul negativ pe care-l au în viața lor, dar să nu rămână doar la nivelul de lozincă și de afișe.", adaugă un alt părinte.

Campania antidrog "Conștient, nu dependent" este derulată la nivel național de Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României şi are ca scop crearea unui mediu sigur, sănătos și informat pentru tinerii din România. Seria de acțiuni din Moldova continuă săptămâna viitoare, într-un efort susținut de a acoperi zonele vulnerabile la acest fenomen. Echipa campaniei "Conștient, nu dependent" va fi prezentă la Suceava pe 16 februarie, iar pe 17 februarie va ajunge la Rădăuți.

