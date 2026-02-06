Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, în colaborare cu procurorii DIICOT și autorități judiciare din Franța, au destructurat un grup infracțional organizat specializat în spălarea banilor, traficul de droguri de risc și mare risc, dar și evaziune fiscală.

Potrivit anchetei, începând cu 2018, patru cetățeni români ar fi constituit o rețea care a creat numeroase entități juridice în Franța, inclusiv de tipul antreprenor individual și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.), pentru a disimula sume importante de bani provenite din traficul de droguri. Aceștia ar fi transferat fondurile prin conturile unor firme controlate de grupare.

Ancheta relevă că, prin conturile implicate, au circulat transferuri de peste 300 de milioane de euro, o parte din aceste sume fiind reinvestite în bunuri imobiliare în Cluj-Napoca, București și Satu Mare, achiziționate pe numele unor persoane apropiate grupării.

În urma perchezițiilor, forțele de ordine au ridicat documente, laptopuri, medii de stocare, bijuterii și ceasuri de lux, peste 23.000 de euro și 65.700 de euro în bancnote susceptibile a fi contrafăcute, printre alte probe.

La 4 februarie 2026, au fost emise mandate europene de arestare pentru cei patru suspecți, iar judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curților de Apel Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora.

Cooperarea internațională a scos la iveală și sprijinul a încă trei cetățeni români în activitatea infracțională, iar autoritățile franceze efectuează investigații privind o rețea mai largă de spălare de bani care îi vizează pe membrii grupării românești.

În Franța, anchetatorii au executat 15 mandate de percheziție domiciliară și au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane cercetate în acest caz.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor francezi din cadrul Police Nationale -Direction de la Police Judiciaire, dar și de suportul EUROJUST, Europol, specialiștilor criminaliști din Inspectoratul General al Poliției Române și al jandarmilor din Gruparea Mobilă Cluj și Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei.

Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv prezumția de nevinovăție.

