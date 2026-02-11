Antena Meniu Search
Bărbat urmărit internaţional pentru trafic de droguri, prins la Segarcea, în Dolj

Un bărbat, de 36 de ani, din comuna Afumaţi, care era urmărit internaţional pentru trafic de droguri, a fost prins de poliţiştii doljeni în oraşul Segarcea.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 15:29
Maşină de poliţie Bărbat urmărit internaţional pentru trafic de droguri, prins la Segarcea, în Dolj - Shutterstock

Potrivit IPJ Dolj, patrula formată din poliţist din cadrul Poliţiei oraşului Segarcea şi jandarm din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dolj, în timp ce efectuau serviciul de patrulare pe raza oraşului Segarcea, au procedat la legitimarea unei persoane.

Persoana în cauză a furnizat alte date de identitate, având totodată un comportament suspect, motiv pentru care a fost condusă la sediul poliţiei, potrivit Agerpres.

Poliţiştii au efectuat verificări, stabilindu-se identitatea acestuia, un bărbat, de 36 de ani, din comuna Afumaţi, persoană urmărită la nivel internaţional, faţă de care instanţa de judecată a emis mandat de executare a pedepsei închisorii de 3 ani şi 8 luni pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. Cel în cauză a fost încarcerat în Penitenciarul Craiova.

