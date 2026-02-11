Antena Meniu Search
Britney Spears şi-a vândut catalogul muzical pentru o sumă de nouă cifre

Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului ei de muzică într-un acord muzical masiv.

de Redactia Observator

la 11.02.2026 , 16:37
Câștigătoarea Grammy și-a eliberat acțiunile către Primary Wave, o companie privată cu sediul în New York City, pe 30 decembrie, conform documentelor obținute de TMZ marți, citate de Page Six.

Conform unor surse, "afacerea de referință" a fost estimată a fi la acelaşi nivel cu cecul de 200 de milioane de dolari primit de Justin Bieber când și-a vândut catalogul în 2022.

Sursa a spus că Spears, în vârstă de 44 de ani, era fericită și sărbătorește cu cei doi fii ai săi, Sean Preston Federline, în vârstă de 20 de ani, și Jayden James Federline, în vârstă de 19 ani.

Un reprezentant al artistei nu a fost imediat disponibil pentru Page Six pentru comentarii.

Între timp, vânzarea a inclus cele mai mari hituri ale vedetei pop, cum ar fi cântece de pe albumul ei de debut din 1999, "… Baby One More Time".

În plus, cel de-al patrulea album al ei de studio, "In The Zone", care a inclus piesa ei din 2003 "Toxic", a fost, de asemenea, în acord.

După ce a lansat "Toxic", Spears a câștigat primul Grammy pentru cea mai bună înregistrare de dans în 2005.

Contractul includea și melodiile lui Spears de la sfârșitul anilor 1990 și începutul anilor 2000, precum "(You Drive Me) Crazy", "…Baby One More Time", "Oops!… I Did It Again", "Everytime", "Piece of Me", "Hold It Against Me" și "Gimme More".

Redactia Observator
