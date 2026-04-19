A fost a treia zi de căutări ale lui Emil Gânj, după ce o localnică din Senereuş, judeţul Mureş, a sunat la 112 şi a anunţat că ar fi văzut o persoană care semăna cu fugarul, chiar în propria gospodărie.

Autorităţiile s-au mobilizat imediat şi au pornit pe urmele presupusului fugar. Până acum însă, căutările nu au dus la niciun rezultat. Emil Gânj este de negăsit de mai bine de nouă luni, de atunci de când şi-a ucis cu sânge rece şi incendiat partenera.

Deşi au existat numeroase apeluri la 112 nicunul nu a dus la prinderea lui. "Am fost disperată, am sunat la 112. Le-am zis să vină că de câteva zile ne vizitează cineva curtea", spune o femeie.

