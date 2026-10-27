Etajele superioare ale blocului din Rahova au fost demolate. Este vorba despre o demolare controlată, anunţă autorităţile, un proces care era planificat.

Demolarea controlată a celor 3 etaje superioare s-a făcut cu un utilaj special: o foarfecă hidraulică montată pe un excavator.

Ancheta continuă

Între timp, procurorii au primit toate expertizele de care aveau nevoie pentru a stabili cine se face responsabil de explozie. Dosarul se apropie, aşadar, de trimiterea în judecată. "Pare cumva că avem o culpă conjugată şi este şi a celor care se ocupau de energie electrică şi a celor care se ocupă de gaze naturale pentru că, deşi au trimis oameni în urma sesizărilor făcute, tragedia s-a produs ca urmare a neglijenţelor ambilor furnizări de utilităţi", a declarat Adrian Cuculis, avocat în dosar.

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"Nici situaţia juridică a blocului încă nu este clară pentru toată lumea. Cine rămâne proprietar pe pământ, dacă se dărâmă blocul, cum sunt puşi aceştia în dreptul proprietăţii din nou. Sunt foarte multe aspecte de lămurit", precizează Beatrice Comăniceanu, avocat în dosar. În anchetă sunt puşi sub acuzare 4 angajaţi ai companiilor de gaze şi electricitate, iar procurorii au pus sechestru pe conturile şi bunurile firmelor. E vorba de peste 53 de milioane de euro. Banii ar putea fi folosiţi pentru despăgubirile victimelor, dacă în instanţă se va dovedi vinovăţia companiilor de utilităţi.