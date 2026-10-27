Momentul incendierii fabricii de drone Carfil din Braşov a fost surprins de camerele de supraveghere. Potrivit SRI, incendiul a izbucnit pe 14 septembrie şi ar fi fost pus la comanda Rusiei, printr-o reţea de sabotori.

În urma anchetei, autorităţile române au identificat trei suspecţi, doi cetăţeni din Belarus şi un ucrainean, cercetaţi pentru tentativă la acte de diversiune. Doi dintre aceştia au fost arestaţi preventiv în Germania, în timp ce al treilea a fost arestat în Polonia. România a cerut extrădarea lor.

Incendiul de la filiala Romarm din Braşov nu a fost singura misiune a Moscovei. Verificările făcute de SRI doar în acest an, au vizat şi alte tentative care ar fi vizat obiective din ţara noastră, inclusiv baze NATO sau centre folosite pentru instruirea soldaţilor ucraineni.

Sabotorii recrutaţi de Kremlin se încadrează în categoria "consumabilelor". Acei indivizi care, odată ce îşi îndeplinesc misiunea, nu mai sunt folositori Rusiei şi pot fi chiar eliminaţi. Recrutarea acestora începe, de obicei pe reţelele sociale, cu oferte de bani pentru activităţi cum ar fi fotografierea unor obiective de interes pentru Moscova. Ulterior, sabotorii pot fi puşi să incendieze, să distrugă sau chiar să asasineze.

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Reacţia lui Nicuşor Dan

România acuză direct Rusia că a coordonat un sabotaj la fabrica de armament Carfil. Preşedintele Nicușor Dan a condamnat ferm atacul spunând că "războiul hibrid este purtat de ani de zile, sub forme diferite.

"Să fie clar, toate acestea, inclusiv provocările împotriva transportului maritim în Marea Neagră, nu sunt incidente izolate, ci o campanie premeditată și coordonată, cu scopul de provoca diviziuni în societățile noastre", a transmis preşedintele.

Incidentul din Braşov nu e un caz izolat

Ce s-a întâmplat la Braşov nu este un caz singular de sabotaj la noi în ţară. Un cetăţean rus a fost arestat preventiv, pentru că a filmat şi fotografiat obiective militare şi de infrastructură critică între februarie şi iulie anul acesta. S-a plimbat între mai multe judeţe pentru a-şi îndeplini misiunea, mai exact în Cluj, Constanţa, Călăraşi, Ilfov şi Bucureşti.