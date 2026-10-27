Iarna își face simțită prezența la munte. Primele ninsori au transformat totul în adevărate decoruri de poveste. Crestele s-au îmbrăcat în alb, iar zăpada a început să se aștearnă în straturi tot mai groase.

Toamna își ia rămas-bun, lăsând loc primelor peisaje de iarnă la munte. În timp ce la câmpie ploaia continuă să domine tabloul meteorologic, la altitudini mari fulgii de nea au îmbrăcat crestele într-o mantie albă.

În Munții Bucegi, la Vârful Omu, temperaturile ating -5 grade, iar stratul de zăpadă a depășit 30 de centimetri, semn că iarna și-a intrat deja în drepturi. Nici Masivul Postăvaru nu a scăpat de ninsoare. La peste 1.700 de metri altitudine, zăpada măsoară aproximativ 10 centimetri, iar peisajul de basm amintește mai degrabă de luna decembrie decât de ultimele zile ale toamnei.

Drumarii au intervenit cu utilaje de deszăpezire

Iarna a ajuns și în Munții Făgăraș, în special în zona Bâlea Lac. Pe Transfăgărășan, fulgii de zăpadă au adus însă și primele probleme pentru șoferi.

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Drumarii au intervenit cu utilaje și materiale antiderapante pentru a menține carosabilul practicabil.

"A nins din nou pe Transfăgărășan. Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului", au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

Șoferii sunt sfătuiți să nu se aventureze în zona alpină fără mașini echipate corespunzător pentru condiții de iarnă. Temperaturile scăzute favorizează apariția poleiului, iar aderența pe carosabil poate fi redusă.