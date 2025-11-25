Explozie într-un bloc din Buftea

Deflagraţia a avut loc pe Aleea Tineretului, într-un imobil cu regim de înălţime P+1. Potrivit primelor date, în urma exploziei ar exista victime multiple: o persoană se află în stop cardio-respirator, iar alte două sau trei persoane ar avea arsuri. Autorităţile evacuează locatarii din bloc şi din clădirile aflate pe o rază de 50 de metri, ca măsură de siguranţă.

La faţa locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, Detaşamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, cinci ambulanţe SMURD, autospeciala pentru transport victime multiple şi şase echipaje ale SABIF.

Reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov anunţă că misiunea este în desfăşurare, iar informaţiile vor fi actualizate pe măsură ce echipele de intervenţie finalizează evaluările la faţa locului. Sursele mai spun că ar fi vorba de victime multiple, una în stop şi două cu arsuri. Se evacuează persoanele pe o rază de 50 m.

ISU anunţă că blocul prezintă risc de prăbuşire.