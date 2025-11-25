Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Observator » Evenimente » Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire

Live Text Explozie într-un bloc din Buftea: 4 victime. Există risc de prăbuşire

Explozie puternică într-un bloc din Buftea, în urmă cu scurt timp. Trei oameni au fost scoşi până acum de sub dărâmături şi transportaţi de urgenţă la spital, printre care şi o adolescentă de 14 ani, iar echipele de intervenţie continuă căutările. Zeci de pompieri, salvatori şi ambulanţe sunt la faţa locului, pentru că misiunea este în plină desfăşurare. 

de Redactia Observator

la 25.11.2025 18:21
Cuprins
Sorteaza dupa:
25.11.2025, 18:30

Explozie într-un bloc din Buftea

Deflagraţia a avut loc pe Aleea Tineretului, într-un imobil cu regim de înălţime P+1. Potrivit primelor date, în urma exploziei ar exista victime multiple: o persoană se află în stop cardio-respirator, iar alte două sau trei persoane ar avea arsuri. Autorităţile evacuează locatarii din bloc şi din clădirile aflate pe o rază de 50 de metri, ca măsură de siguranţă.

La faţa locului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere, Detaşamentul Special de Salvatori, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, cinci ambulanţe SMURD, autospeciala pentru transport victime multiple şi şase echipaje ale SABIF.

Reprezentanţii ISU Bucureşti-Ilfov anunţă că misiunea este în desfăşurare, iar informaţiile vor fi actualizate pe măsură ce echipele de intervenţie finalizează evaluările la faţa locului. Sursele mai spun că ar fi vorba de victime multiple, una în stop şi două cu arsuri. Se evacuează persoanele pe o rază de 50 m.

ISU anunţă că blocul prezintă risc de prăbuşire.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
25.11.2025, 18:40

Patru victime identificate

Până în acest moment au fost identificate patru victime, una fiind în stop cardio-respirator, iar celelalte trei sunt conştiente.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
25.11.2025, 18:31

Există risc de prăbuşire

Potrivit reprezentanţilor ISU Bucureşti-Ilfov, blocul de apartamente din Buftea, unde a avut loc explozia, prezintă risc de prăbuşire.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

explozie buftea explozie bloc deflagratie victime pompieri
Înapoi la Homepage
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. “Vreau să vând o fabrică…”
Marea companie din România a fost scoasă la vânzare de Gigi Becali. &#8220;Vreau să vând o fabrică&#8230;&#8221;
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit data nunții. Ce însemnătate are acea zi
Comentarii