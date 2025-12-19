A fost panică, aseară, într-un bloc din Brașov, după o explozie urmată de incendiu la etajul al optulea al imobilului. Proprietarul apartamentului cuprins de foc a suferit arsuri grave şi a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Vecinii bărbatului susţin că acesta şi-ar fi transformat locuinţa într-o bombă cu ceas.

Alarma s-a dat în jurul orei 22:00 pe Calea Bucureşti din Braşov. Un apartament de la etajul 8 al unui bloc este curprins de flăcări după o explozie. Imaginile surprinse de martorii din interior arată amploarea dezastrului.

"Am început să auzim un zgomot, era fum şi o flacără imensă ieşea din apartament.", a declarat un bărbat.

Bărbatul în vârstă de aproximativ 45 de ani care locuia în apartament a suferit arsuri în timp ce încerca să se salveze din calea flăcărilor. Imaginile îl surprind ghemuit de durere, în așteptarea echipelor de salvare.

"A suferit arsuri la nivelul feţei şi la nivelul membrelor superioare. I s-a acordat asistenţă medicală la faţa locului, iar ulterior a fost transportat la Spitalul Judeţean Braşov pentru investigaţii medicale suplimentare.", a adăugat Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Braşov.

Întreaga scară a fost cuprinsă fum, până când pompierii au stins incendiul și au reușit să ventileze imobilul.

"Am auzit numai bubuituri şi când ne-am dus pe hol a ieşit soţia să vadă ce se întâmplă. Era fumul - să-l tai cu cuţitul.", explicat un alt bărbat.

Pompierii au avut nevoie de o autoscară pentru a stinge flăcările ce ameninţau să se extindă şi la alte apartamente.

Vecinii spun că bărbatul locuia singur. Îşi transformase apartamentul într-un depozit, ceea ce, cred ei, ar fi şi motivul izbucnirii incendiului. Varianta lor este confirmată şi de autorităţi.

"Au ars foarte multe deşeuri care erau depozitate în locuinţă pe o suprafaţă de 60 de metri pătraţi.", a adăugat Ciprian Sfreja.

"Totul a luat foc foarte repede pentru că avea foarte multe gunoaie, foarte multe tâmpenii care sunt inflamabile.", a spus un cetăţean.

"A venit beat acum, cred că are şi o improvizaţie electrică.", a mai spus un bărbat.

Căldura flăcărilor, fumul și apa folosită la stingerea incendiului au afectat locuințele situate sub apartamentul afectat de incendiu pe cel puţin două etaje. Din fericire, nicio altă persoană nu a fost rănită în incendiu.

