Pericol major de incendii în cartierul Rahova din Bucureşti. Pentru că alimentarea cu gaz metan şi căldură nu a fost reluată nici la două luni după explozia devastatoare, localnicii se încălzesc cu aparate electrice.

Sutele de aeroterme, plite şi calorifere electrice supra-solicită vechile instalaţii de curent. Într-un bloc, cablurile au luat foc şi numai intervenţia promptă a pompierilor a evitat încă o tragedie.

Aeroterme, calorifere electrice, aparate de aer condiţionat - asta folosesc oamenii din zeci de blocuri din cartierul Rahova pentru a se încălzi. Mii de locatari au fost debranşaţi de la gaze după dezastrul din octombrie, iar alimentarea nu a fost reluat nici acum.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Suprasolicitarea reţelelor electrice duce la situaţii extrem de periculoase. Instalaţiile vechi cedează rând pe rând şi pericolul unui incendiu este uriaş.

Într-un bloc, cablurile au luat foc, iar fumul toxic a inundat apartamentele. Pompierii au intervenit de urgenţă, iar oamenii au ieşit în stradă speriaţi.

Pentru mulţi dintre locatari, improvizaţiile au devenit regulă, nu excepţie. Fiecare prelungitor şi fiecare aerotermă în plus suprasolicită instalaţiile electrice vechi de zeci de ani.

La două luni de la explozia din Rahova nimic nu s-a schimbat în bine pentru locatarii scărilor lipite de blocul care a sărit în aer. Oamenii stau în frig pentru că alimentarea cu gaze este în continuare oprită. Atât pentru ei, cât şi pentru alte asociații din cartier. Cât despre blocul distrus şi aflat în pericol de prăbușire, la acest moment nu există niciun orizont de timp despre când va începe demolarea lui.

Explozia din octombrie a ucis trei persoane şi a rănit 20. Zeci de familii au fost evacuate şi un cartier întreg a fost debranşat de la gaze. Procurorii cercetează mai multe persoane şi firme, pentru a stabili cine este vinovat.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰