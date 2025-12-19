Antena Meniu Search
Foc şi panică, aseară, la Braşov. Zeci de oameni au fugit din apartamentele lor. Un bloc a fost zgâlţâit de o explozie urmată de un incendiu care se vedea din tot cartierul. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave, iar pompierii au avut mult de muncă să oprească focul care ameninţa şi alte clădiri.

de Claudiu Loghin

la 19.12.2025 , 19:33
"Arde tot acolo! A luat foc tot, balconul, tot, nu se ştie ce", spune un martor. Incendiul a speriat zeci de locatari dintr-o zonă aflată aproape de centrul Braşovului. Un apartament de la etajul opt al unui bloc ardea cu flăcări mari după o explozie puternică. Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a trecut prin foc ca să iasă din locuinţa plină de flăcări şi fum. Cu arsuri pe faţă şi pe mâini, s-a prăbuşit pe holul blocului. După ce au stins incendiul, pompierii au confirmat bănuiala vecinilor. Chiar rănitul era de vină - îşi transformase casa într-un depozit de vechituri.

"Au ars foarte multe deşeuri care erau depozitate în locuinţă pe o suprafaţă de 60 de metri pătraţi", a declarat Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Braşov. Căldura flăcărilor, fumul și apa folosită de pompieri au distrus apartamentele de sub cel care a luat foc. Proprietarii care nu au asigurare pentru locuinţă vor să ceară bani de reparaţii de la vecinul care a provocat incendiul.

Claudiu Loghin
Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

brasov explozie bloc incendiu
Ce a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Motivul pentru care Vlad Gherman și Oana Moșneagu nu împodobesc bradul de Crăciun
Gigi Becali a stabilit suma de transfer pentru Darius Olaru: “Dacă vine oferta, nicio problemă!” Care e situaţia lui Târnovanu
S-a aflat cum se împarte averea Rodicăi Stănoiu. Ce primește presupusul iubit, mai tânăr cu 50 de ani. Va lua inclusiv locul de veci
Mama Mihaelei Rădulescu s-a stins din viață! Vedeta a revenit de urgență în România
