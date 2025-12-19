Foc şi panică, aseară, la Braşov. Zeci de oameni au fugit din apartamentele lor. Un bloc a fost zgâlţâit de o explozie urmată de un incendiu care se vedea din tot cartierul. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave, iar pompierii au avut mult de muncă să oprească focul care ameninţa şi alte clădiri.

"Arde tot acolo! A luat foc tot, balconul, tot, nu se ştie ce", spune un martor. Incendiul a speriat zeci de locatari dintr-o zonă aflată aproape de centrul Braşovului. Un apartament de la etajul opt al unui bloc ardea cu flăcări mari după o explozie puternică. Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de 45 de ani, a trecut prin foc ca să iasă din locuinţa plină de flăcări şi fum. Cu arsuri pe faţă şi pe mâini, s-a prăbuşit pe holul blocului. După ce au stins incendiul, pompierii au confirmat bănuiala vecinilor. Chiar rănitul era de vină - îşi transformase casa într-un depozit de vechituri.

"Au ars foarte multe deşeuri care erau depozitate în locuinţă pe o suprafaţă de 60 de metri pătraţi", a declarat Ciprian Sfreja, purtător de cuvânt ISU Braşov. Căldura flăcărilor, fumul și apa folosită de pompieri au distrus apartamentele de sub cel care a luat foc. Proprietarii care nu au asigurare pentru locuinţă vor să ceară bani de reparaţii de la vecinul care a provocat incendiul.

Claudiu Loghin Like Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune. ➜

Întrebarea zilei Faptele grave de corupţie nu ar trebui să se prescrie. Sunteţi de acord cu premierul Bolojan? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰