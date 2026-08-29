Vremea de mâine 30 august. Averse și grindină în centru și în est. Temperaturi de până la 35 de grade în vest

Vremea se va încălzi duminică, în cea mai mare parte a țării, iar în vest și sud-vest temperaturile vor urca până la 34-35 de grade. Totuși, în mai multe regiuni sunt așteptate averse, descărcări electrice și, izolat, grindină, în special în zonele montane, în Transilvania și Moldova.

La noapte, vor fi perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice în centrul și nord-estul țării, precum și în zona montană și, izolat, în restul teritoriului. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp, iar izolat vor ajunge la 15...25 l/mp. Pe alocuri vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată și vijelii pe spații mici, asociate averselor, cu rafale în general de 45...55 km/h. Temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și 21 de grade în Delta Dunării. Izolat se va forma ceață.

Vremea de mâine 30 august în ţară

Vremea va deveni călduroasă în majoritatea zonelor, iar în vest și sud-vest, pe arii restrânse, disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, însă vor exista și perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice. La începutul zilei, acestea se vor semnala în nord-est și izolat în centru și sud, iar după-amiaza și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali și pe spații mai mici în Transilvania, Moldova și în restul zonei montane.

Articolul continuă după reclamă

Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și, izolat, mai ales la munte, de 15...25 l/mp. Pe alocuri va cădea grindină. Noaptea, cerul va deveni mai mult senin, iar izolat se va forma ceață, în special în depresiuni și în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor, când vitezele vor ajunge la 40...55 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 33 de grade, cu valori mai ridicate în regiunile vestice, unde se vor atinge 34...35 de grade. Minimele se vor situa între 10...12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 20...22 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

Vremea de mâine 30 august în Bucureşti şi în Cluj

În Bucureşti, vremea va fi călduroasă. La începutul zilei vor fi înnorări și condiții de ploaie slabă, apoi cerul va deveni variabil și chiar mai mult senin pe parcursul nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade, iar minima se va situa între 15 și 17 grade.

În Cluj-Napoca, vremea va rămâne caldă, cu înnorări temporare. Temperatura maximă va ajunge la 29 de grade, iar minima va fi de aproximativ 15 grade. Vântul va sufla slab.

Vremea de mâine 30 august pe litoral

La mare, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime între 19 și 21 de grade. Dimineața și noaptea, trecător, se va forma ceață. Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 22 și 24 de grade.

Vremea de mâine 30 august la munte

La munte, cerul va fi variabil, cu înnorări, averse și descărcări electrice după-amiaza și seara, local în Carpații Orientali și Meridionali și pe spații mai mici în restul masivelor. Cantitățile de apă vor fi de 5...10 l/mp și, izolat, de 15...25 l/mp, iar pe alocuri va cădea grindină. Vântul va sufla slab și moderat. Valorile termice vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă.