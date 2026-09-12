Caz şocant într-o localitate din Hunedoara. O fetiţă de 13 ani, care se plimba cu o trotinetă electrică, pe stradă, ar fi fost oprită şi apoi agresată sexual de un bărbat de 59 de ani. Individul a fost reţinut.

Totul s-a întâmplat seara, în jurul orei 22:30. Fetița, în vârstă de 13 ani, mergea spre casă pe o trotinetă electrică, pe ulițele comunei Luncoiu de Jos, din Hunedoara. În cale i-a ieșit un bărbat de 59 de ani, care a oprit-o pe cea mică și a obligat-o să meargă cu el într-un loc mai ferit, unde a agresat-o sexual.

După ce a scăpat, fata a mers direct acasă și i-a povestit tatălui ce a pățit. Bărbatul a anunțat poliția, care, în scurt timp, a început cercetările. În urma anchetei, probele au confirmat faptele, iar bărbatul a fost găsit și reținut de polițiști pentru 24 de ore.

Urmează să fie prezentat și în fața instanței, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Fiind foarte speriată de ceea ce s-a întâmplat, fetița va primi și consiliere psihologică. Polițiștii îi îndeamnă pe părinți să discute cu copiii despre pericolele pe care le pot întâlni pe stradă, să le explice de ce nu este bine să intre în vorbă cu necunoscuți și, pe cât posibil, să evite ca aceștia să iasă singuri din casă la ore târzii.

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Bărbatul riscă până la 10 ani de închisoare.