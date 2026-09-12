Unora le sunt dragi, alții s-au săturat până peste cap de pericolul și pagubele pe care le aduc. Vorbim despre urșii care au ajuns parte din normal la Brașov. Atât de normal, încât, mai nou, sunt mascote ale acestei destinații turistice. Așa se face că aceeași imagine a animalelor sălbatice amenință turismul local și, în același timp, îi poartă vestea așa cum puține mijloace de promovare o pot face.

Peste 400 de apeluri de urgență au fost făcute în acest an, doar în municipiul Brașov. Toate, legate de prezența urșilor. Localnicii sunt deja obișnuiți cu mesajele RoAlert, iar turiștii se învață repede cu ele.

Într-o destinație cum e Brașovul în care mesajele RO-Alert legate de prezența animalelor sălbatice sunt foarte frecvente, era inevitabil ca urșii să ajungă pe străzi și în acest chip. Și vrem, nu vrem asta e una din cele mai puternice imagini cu care turiștii asociază Brașovul.

Sute de alerte din cauza urșilor

Potrivit estimărilor oficiale de anul trecut, în zona municipiului Brașov sunt aproximativ 100 de urși. Pădurile de acolo pot fi casă, în mod ideal, doar pentru 15 exemplare. În zonele turistice îi vezi pe străzi, nu de puține ori, în carne și oase, dar și în chip de statuete, pe magneți de frigider sau pe tricouri.

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"Ajută foarte mult pentru că ei asociază Brașovul cu muntele, cu asemenea emblemă, cu un loc care l-a impresionat, îți rămâne cumva întipărit așa că eu cred că este o întâlnire destul de plăcută bineînțeles fiind mascotă", a declarat Denisa Dogaru, proprietar restaurant.

"De exemplu noi avem cu totul altă treabă acum, în altă parte, dar băiatul a vrut să facă o poză. Imaginea în sine ajută, dar ei în sine, ce fac oamenii acolo, nu, clar". "Oamenii trebuie să știe despre ei și dacă sunt periculoși, trebuie să știe că sunt periculoși", spun oamenii.

În Poiana Brașov, urșii au ajuns inclusiv în hoteluri. Autoritățile încearcă, însă, să țină animalele periculoase departe zonele locuite.

"De la începutul anului au fost în jur de 465 de apeluri la 112, în urma cărora 13 exemplare au fost retrase. Trebuie să ținem cont că ursul este un animal sălbatic, trebuie tratat ca atare și nu este un obiectiv turistic", a declarat Daniela Ion, reprezentant Primăria Braşov.

Balanța dintre urșii mascotă și cei adevărați e înclinată spre prima categorie, spun hotelierii din Poiana Brașov.