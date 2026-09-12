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Video Cod galben de vreme severă în România. Ploi torențiale, vijelii și rafale de până la 70 km/h

Cod galben de vreme severă în România. Ploi torențiale, vijelii și rafale de până la 70 km/h Furtună în oraş - Shutterstock Galerie (3)
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Editor M.P. | Timp citire: 3 minute
Publicat la 12.09.2026, 10:21 | Modificat la 12.09.2026, 10:27

Administrația Națională de Meteorologie a emis, sâmbătă, două avertizări de Cod galben și o informare de vreme rea. Ploile torențiale, vijeliile, grindina și vântul puternic vor afecta mai multe regiuni ale țării. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Vremea va rămâne în general instabilă până duminică, 13 septembrie, la ora 22:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 septembrie, ora 10 – 13 septembrie, ora 22, intră în vigoare o informare meteorologică de instabilitate atmosferică, care se va manifesta prin averse cu caracter torențial, descărcări electrice, vijelii și, izolat, grindină cu diametrul de 1-2 centimetri. Rafalele de vânt vor atinge în general viteze de 40-60 km/h. În intervale scurte de timp, de una până la trei ore, sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 30 l/mp. Intensificări temporare ale vântului vor fi și în sud-vest, est și în zonele montane.

Cod galben de ploi torențiale în mai multe județe

Prima avertizare Cod galben este valabilă sâmbătă, 12 septembrie, între orele 10:00 și 20:00, în județele Mehedinți și Dolj. În cele două județe, vântul va avea intensificări, iar vitezele vor ajunge la 50-65 km/h.

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Cod galben de vreme severă în România. Ploi torențiale, vijelii și rafale de până la 70 km/h

Harta temperaturi România

Un al doilea Cod galben intră în vigoare sâmbătă, la ora 14:00, și va fi valabil până duminică, 13 septembrie, la ora 05:00. Avertizarea vizează județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Brăila, precum și zona montană a județelor Buzău și Prahova.

În aceste regiuni sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, vijelii cu rafale de 50-70 km/h și grindină de mici dimensiuni.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20-25 l/mp în intervale scurte de timp sau prin acumulare, iar local pot depăși 30-40 l/mp. ANM precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.

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Cod galben de vreme severă în România. Ploi torențiale, vijelii și rafale de până la 70 km/h

Harta temperaturi România

Vremea în Bucureşti

Meteorologii estimează o vreme caldă pentru zona Municipiului Bucureşti, sâmbătă, însă duminică se va înregistra o răcire şi vor apărea averse şi intensificări ale vântului. Astfel, în perioada 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 09:00, în Capitală vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări îndeosebi după-amiaza şi noaptea, când vor fi averse (cantităţi de apă în general de 3 - 5 l/mp, izolat 8 - 10 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 14 - 15 grade.

Totodată, în intervalul 13 septembrie, ora 09:00 - 13 septembrie, ora 22:00, vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros şi îndeosebi după-amiaza şi seara vor fi averse (cantităţi de apă în general de 5 - 10 l/mp) şi posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab şi moderat. Municipiul Bucureşti se va afla, în intervalul 12 septembrie, ora 10:00 - 13 septembrie, ora 22:00, sub o informare de instabilitate atmosferică.

M.P.
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