Marea e agitată, dar nici turiştii nu sunt tocmai liniştiţi. Unii, chiar inconştienţi.

La Eforie, o femeie a fost trasă de curenţi şi a avut nevoie de ajutor ca să se întoarcă la mal. Femeia a intrat în apă, deşi pe plajă era arborat steagul roşu. Un martor a surprins întregul moment în care salvatorii o trag cu o funie prin valurile agitate.

Zeci de turişti au avut nevoie de ajutor în ultimele săptămâni. Pentru unii, însă, salvatorii au ajuns prea târziu. "Las-o puţin să se calmeze, că e în stare de şoc. Gata, eşti în siguranţă. Calmează-te!", spune unul dintre salvatori.