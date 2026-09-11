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Video "Las-o puţin să se calmeze, e în stare de şoc". Turistă din Eforie, salvată de la înec cu o funie

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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 11.09.2026, 16:08 | Modificat la 11.09.2026, 16:43

Marea e agitată, dar nici turiştii nu sunt tocmai liniştiţi. Unii, chiar inconştienţi.

La Eforie, o femeie a fost trasă de curenţi şi a avut nevoie de ajutor ca să se întoarcă la mal. Femeia a intrat în apă, deşi pe plajă era arborat steagul roşu. Un martor a surprins întregul moment în care salvatorii o trag cu o funie prin valurile agitate. 

Zeci de turişti au avut nevoie de ajutor în ultimele săptămâni. Pentru unii, însă, salvatorii au ajuns prea târziu. "Las-o puţin să se calmeze, că e în stare de şoc. Gata, eşti în siguranţă. Calmează-te!", spune unul dintre salvatori. 

V.N.
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eforie turisti mare
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