Avionul "Mircea Lucescu" a ajuns la Otopeni. Este primul Boeing nou cumpărat de TAROM în 20 de ani

TAROM îşi măreşte flota cu 4 avioane Boeing, de altfel, şi primele nou cumpărate în ultimele 2 decenii. Primul aparat de zbor a fost prezentat chiar astăzi şi va purta numele lui Mircea Lucescu. Un aparat de zbor construit în Statele Unite ale Americii, iar prima sa apariţie a făcut spectacol pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, când şi-a primit "botezul".

Avionul care poartă numele lui "Mircea Lucescu" a ajuns pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni și este acum pregătit să intre în circuitul comercial. Are 189 de locuri și va fi folosit, începând de luni, pe rute populare precum Madrid, Paris sau Amsterdam. Aeronava are o autonomie de 6.400 de kilometri.

Diferența-cheie față de generațiile anterioare o reprezintă motoarele mai mari și mai eficiente, dar și noile extensii ale aripilor, în formă de săgeată, care reduc consumul de combustibil cu aproximativ 14%.

TAROM va recepționa în curând și cea de-a doua aeronavă 737 MAX 8, iar alte două sunt așteptate în primăvara anului viitor. În prezent, în flota companiei se mai află alte șase avioane Boeing 737 de generație mai veche și șase avioane ATR, folosite în special pentru cursele interne.