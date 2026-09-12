O femeie de 60 de ani a fost salvată, sâmbătă dimineață, din râul Dâmbovița, în zona Podului Vitan, după ce mai mulți trecători au observat-o în apă și au sunat la 112. Primii care au ajuns la fața locului au fost doi polițiști de la Brigada Rutieră, care au intrat îmbrăcați în apă și au reușit să o aducă la mal. Femeia a fost ulterior preluată de un echipaj medical.

Incidentul a avut loc în jurul orei 09:35. Potrivit Poliției Capitalei, sesizarea a fost făcută de un cetățean care a anunțat că o persoană se află în râul Dâmbovița, în apropierea Podului Vitan.

Un echipaj al Brigăzii Rutiere a ajuns de urgență în zonă. Polițiștii au observat femeia în apă și au intervenit imediat pentru a o scoate la mal. Potrivit unor surse, femeia plutea pe luciul apei în momentul în care a fost observată de mai mulți cetățeni. Cei doi agenți de la Rutieră ar fi fost primii care au ajuns la solicitare și au intrat în apă îmbrăcați, pentru a ajunge la ea.

Polițiștii au reușit să o scoată în siguranță și să o aducă la mal. Femeia era conștientă în momentul în care a fost salvată, însă, potrivit informațiilor oficiale, avea un comportament necooperant. Surse apropiate intervenției spun că aceasta vorbea incoerent. Este vorba despre o femeie de 60 de ani, din Sectorul 4, potrivit acelorași surse.

Articolul continuă după reclamă

La fața locului a fost solicitat un echipaj medical, iar femeia a fost preluată pentru evaluare și acordarea îngrijirilor de specialitate. Poliția Capitalei le reamintește cetățenilor că, în cazul în care observă o persoană aflată în pericol, trebuie să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.