Femeie atacată din senin, în plină stradă, de un tânăr în Giurgiu. A lovit-o cu pumnii şi picioarele

Un tânăr de 28 de ani din Giurgiu este suspectat că a lovit o femeie cu pumnii și picioarele. Aceasta se deplasa pe stradă când agresorul a venit asupra ei. Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Giurgiu informează că bărbatul a fost reținut de polițiști, potrivit Agerpres.

"Din verificările efectuate de către poliţişti a reieşit faptul că, în timp ce se deplasa pe strada Republicii, din comuna Roata de Jos, judeţul Giurgiu, o femeie, de 44 de ani, ar fi fost agresată fizic, fără vreun motiv anume, de către un tânăr, de 28 de ani. De asemenea, în urma cercetărilor a reieşit faptul că tânărul în cauză a fost condamnat anterior pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie", se arată într-un comunicat de presă transmis marţi de IPJ Giurgiu.

Purtătoarea de cuvânt a IPJ Giurgiu, Miruna Boţoroagă, a declarat pentru Agerpres că nu există indicii privind intenţia agresorului de a o tâlhări pe victimă.

O creştere a cazurilor de violenţe

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"Bărbatul a lovit-o pe femeie cu pumnul şi cu piciorul fără a fi identificată şi intenţia de tâlhărie. În ultima perioadă se constată o creştere a cazurilor de loviri sau alte violenţe faţă de persoane, dar nu putem evalua deocamdată această creştere procentual, însă doar în ultima săptămână au fost înregistrate în judeţ două cazuri de violenţe asupra persoanelor care se deplasau pe stradă", a declarat purtătoarea de cuvânt a IPJ Giurgiu.

Tânărul cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale, cu propuneri procedurale.