Femeie de 80 de ani, lovită mortal de o autocisternă. A traversat pe lângă trecere, prin fața vehiculului

O femeie în vârstă de 80 de ani a murit, miercuri, după ce a fost lovită de o maşină pe bulevardul Chişinău din Capitală, a informat Brigada Rutieră.

"Miercuri, în jurul orei 13:50, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie pe bulevardul Chişinău din sectorul 2. Din informaţiile preliminare, conducătorul unui autovehicul, în vârstă de 37 de ani, care se deplasa pe Bd. Chişinău, dinspre Aleea Dobrina către Şos. Pantelimon, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins şi accidentat o femeie în vârstă de 80 de ani, care se angajase în traversarea părţii carosabile. În urma accidentului de circulaţie, a rezultat decesul pietonului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatele Alcooltest şi DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ", se precizează într-un comunicat al Brigăzii Rutiere a Capitalei, transmis Agerpres.

Sursa citată menţionează că circulaţia a fost restricţionată pe bulevardul Chişinău, segmentul cuprins între Aleea Dobrina şi Şos. Pantelimon.

În continuare, poliţiştii Brigăzii Rutiere efectuează cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

