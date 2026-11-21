Pfizer a blocat din nou conturile Administraţiei Române a Serviciilor de Trafic Aerian. Totul se întâmplă după ce compania farmaceutică, cea care a furnizat vaccinuri anti Covid-19, a dat în judecată statul român pentru că nu a mai vrut să onoreze un contract încheiat în pandemie.

ROMATSA transmite că nu sunt probleme și că traficul aerian se desfășoară în condiții normale. Cu toate acestea, conturile regiei autonome sunt blocate. Este vorba despre 600 de milioane de euro, bani pe care statul român îi datorează companiei Pfizer.

Sunt blocate, așadar, conturile în care ROMATSA încasează taxe de la companiile aeriene care folosesc spațiul aerian românesc. Nu este pentru prima dată când sunt blocate conturile ROMATSA. Acest lucru s-a mai întâmplat în luna iunie a acestui an, tot în cadrul aceluiași litigiu dintre Pfizer și statul român.

Compania farmaceutică a dat în judecată România pentru că statul nu a mai vrut să onoreze un contract încheiat în anul 2021, pentru livrarea a 30 de milioane de doze de vaccin anti-COVID-19. Motivul invocat atunci a fost scăderea ratei de vaccinare în țara noastră.

Articolul continuă după reclamă

Pfizer a câștigat procesul, iar judecătorii obligă acum România să onoreze contractul. Blocarea conturilor ROMATSA reprezintă o garanție pentru Pfizer că își va recupera banii.