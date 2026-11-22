Roz, alb sau bordo, fiecare culoare vine cu propriul mesaj şi propria emoţie când vorbim de buchetele de flori. Iar florarii spun că anumite nuanţe sunt tot mai căutate. Avem şi romantici care aleg buchete spectaculoase, dar şi oameni care îşi cumpără flori pur şi simplu pentru propria bucurie

Dacă florile ar putea vorbi, probabil că ar avea multe de spus. Până atunci, o fac prin culori. Iar unele nuanţe par să aibă mai mult succes decât altele, atunci când vine vorba despre buchetele alese de români.

Rozul şi albul sunt printre cele mai căutate culori în acest an, atunci când vine vorba despre flori. Dacă rozul este asociat cu tandreţea, delicateţea şi afecţiunea, albul transmite puritate, eleganţă şi linişte.

Dar când vine vorba despre iubire, există o culoare care nu prea iese niciodată din top. Trandafirii roşii rămân favoriţii celor care vor să facă declaraţii spectaculoase. Iar unii nu se mulţumesc cu un singur fir.

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"Roşu rămâne roşu pentru dragoste şi cele mai multe buchete sunt pentru cereri în căsătorie, roşii. De obicei 101 trandafiri, cam asta e media să zic aşa", a declarat Cristina Rădulescu, manager florărie.

Fiecare combinaţie poate avea farmecul ei. Florăria devine un mic atelier de emoţii, în care fiecare buchet prinde personalitate.

"Că spuneam de roşu, e pasiune. Galbenul e cald, e linişte. Galben şi alb e un amestec de culoare angelică. Le facem bleu cu albastru pentru băieţei, care e o culoare foarte vivace", explică Ana Maria Călin, manager florărie.

"Culorile sunt, de fapt, stimuli vizuali şi stimulii vizuali ne pot schimba dispoziţia. Alegem florile în funcţie de experienţele anterioare pe care le-am avut într-un anumit moment", a declarat Elena Stambuli, psiholog.

Indiferent de culoare, florile rămân un gest simplu prin care putem transmite afecţiune, recunoştinţă sau bucurie.