Primul weekend din vârful sezonului a adus şi neplăceri la malul mării. Din cauza vântului şi a valurilor mari, în sudul litoralului a fost arborat steagul roşu şi înotul nu a fost permis. La Eforie Nord şi în Mamaia, au avut voie să intre în apă doar înotătorii experimentaţi. Chiar şi aşa, salvamarii şi-au pus viaţa în pericol pentru a salva trei vieţi azi. Una dintre victimele mării, o copilă de 11 ani, e în stare critică.

A suflat vântul la Mamaia, aşa că salvamarii au arborat steagul galben. În apă puteau intra doar cei care ştiau bine să înoate. Mulţi au ignorat avertismentele. O copilă de 11 ani a fost luată de curenţii puternici şi trasă spre larg. În zadar s-a chinuit tatăl ei să ajungă la ea. Noroc cu un martor care şi-a pus viaţa în pericol.

"M-am dus repede am luat-o în brațe, am adus-o la mal". "Fetița a stat în apă cam 15 minute, după care am scos-o la mal", a spus salvatorul.

"Un copil a intrat la îmbăiere și nu a mai fost observat. Am trimis echipe de intervenție în zonă, turiștii au observat-o pe fată, a scos o în zona de siguranță la mal", a afirmat Gabriel Culea, şeful salvamarilor din Mamaia.

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Fetița, în stare gravă la spital

Copila a fost resuscitată şi a ajuns la spital, dar e în stare gravă. Şi pe plajele din Eforie a fost arborat steagul galben. Unii l-au respectat, alţii nu.

"Sunt periculoase, de aia am și ieșit și la mal ca să nu se întâmpla ceva. Cel mai bine să fim precauți". "Intrăm aici la mal, nu ne aventurăm foarte mult", au spus oamenii.

În Saturn este arborat steagul roșu, ceea ce înseamnă că intratul în apă este strict interzis, cu toate acestea turiștii ignoră sfatul salvamarilor și se aventurează în valuri.

Avertismentul salvamarilor

"Valurile sunt foarte mari, 1 metru jumătate 2. Curenții sunt foarte mari. O fată de 17 ani împreună cu tatăl ei au mers până la geamandură, iar pe fată au luat-o curenții în larg", a spus Dan Trandafir, şeful salvamarilor din sudul litoralului.

În doar câteva ore, salvamarii au intervenit în trei situații de urgență. La Vama Veche un bărbat a fost scos din mare după ce a trecut de geamandură, deși pe plajă era arborat steagul roșu.