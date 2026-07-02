Când te apucă foamea la mare, nu mai stai să cauți fața de masă! Pe șezlong, pe prosop sau la autoservire, turiștii vânează ceva bun și rapid. Unii vin cu pachetul de acasă, alții îşi fac pofta pe loc din hamsii, porumb fiert sau pizza la felie.Atenţie! Pe caniculă, nu orice gustare e o idee bună.

Ca să nu piardă locul cucerit cu greu pe nisip, mulți întind masa direct pe prosop. Scot caserolele din geantă sau cumpără ceva rapid de pe plajă. Hamsiile sunt vedetele incontestabile.

"Prânzul, ca să meargă berea. Hamsii, cartofi, cea mai bună hamsie din Costineşti, să meargă berea", a declarat un turist venit la Costineşti.

"Avem nişte, oblete d-ăştea, hamsii, e bun, e ieftin aici la Eforie. Mai ştiţi când eram mici şi mâncam cu părinţii o roşioară, o brânzică, o d-aia, o d-aia, cel mai frumos e aici", a adăugat alt bărbat.

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"Gogoşi, hamsii, două sandvişuri. Şi direct pe plajă. Direct pe plajă, da", a spus şi o tânără.

Pizza şi shaorma, aduse direct pe nisip

Sunt şi turiști care nu renunţă micile plăceri. Vin pe plajă direct cu pizza și shaorma.

"Aici avem pizza și hamsii, cele mai căutate de pe plajă. E mai comod, e mai frumos să mâncăm direct pe plajă decât acasă sau un restaurant ceva", a transmis un turist.

"Shaorma. Ca să nu mai mergem la hotel, să nu pierdem timpul", a mai precizat o femeie.

"(N.r. - Pizza) Cea mare este 90 de lei, cea mică 35 de lei, puteţi să vă alegeţi din fiecare categorie, cum doriţi dvs. Sandvișurile acum sunt 18 lei", a explicat Cristian Costache, comerciant pizza.

Mâncarea de acasă rămâne alegerea cea mai sigură pentru unii turişti

Alții nu dau mâncarea de acasă pe alta. Spun că e mai ieftină și mai sigură, mai ales când stau la soare toată ziua.

"Sunt produse făcute de soţia mea acasă, nişte rulouri, mergem pe produse făcute acasă. Şniţele de pui, chiftele tradiţionale moldoveneşti", a punctat un alt turist.

La autoserviri, meniul zilei se învârte între 30 și 40 de lei și e printre cele mai vânate opțiuni.

"Costiţă cu pulpă dezosată, cu cartofiori. Este mult mai bun faţă de restaurant, aici vedem exact ce cumpărăm", a spus un tânăr.

Meniul zilei, una dintre cele mai căutate variante

"Meniul zilei la noi costă 30 de lei, conţine o ciorbă de legume, un felul doi cu piure şi şniţel, o salată de varză şi o chiflă", a declarat Georgeta Kreici, manager autoservire.

Medicii atrag atenția că, pe caniculă, preparatele foarte grele nu-s cea mai inspirată alegere.

"Dacă consumăm, de exemplu shaorma sau burgeri cu foarte multe sosuri, prăjeli şi alimente procesate, bere rece, în acel moment sistemul nostru digestiv nu poate face faţă întrucât mai întâi de toate trebuie să ne asigurăm că toate aceste alimente sunt preparate în condiţii optime şi, mai apoi, sunt greu digerabile", avertizează Florin Ioan Bălănică, psihonutriţionist.

Pe plajă, o porție de hamsii costă 15 lei, aproape de trei ori mai puțin decât la restaurant. Un porumb 10 lei, iar un sandviș între 10 și 20 de lei.