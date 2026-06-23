Observator » Ştiri economice » Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine

Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Andreea Filip | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.06.2026, 14:07 | Modificat la 23.06.2026, 14:08

În vacanţă, o parte considerabilă din bani se duc pe mâncare, prețurile la restaurante nefiind cele mai prietenoase. Ce ne rămâne de făcut? O variantă mai accesibilă ar fi autoservirile, unde găsim și celebrul meniu al zilei.

Eforie Nord este stațiunea cunoscută pentru acest gen de a lua masă. Meniul zilei este şi la 40 de lei, cu elul 1, felul 2. 

Sunt şi reduceri de 20%, între orele 18 și 20, iar cei care vor să aibă parte și de o cină pe malul mării se pot bucura de o astfel de experienţă cu prețuri avantajoase.

Eforie Nord rămâne singura stațiune aleasă de familiști și de seniori, pentru că găsesc aici și cazare avantajoasă, iar tarifele pornesc la 150-200 lei camera pe noapte la pensiuni și hoteluri de 3 stele și pot ajunge până la 400 lei, unde vorbim despre servicii all-inclusiv.

Articolul continuă după reclamă

Vremea este excelentă de plajă, sunt 26-27 grade Celsius.

Andreea Filip
Andreea Filip
Like
vacanta meniu restaurant litoral eforie nord
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.