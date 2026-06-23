Stațiunea de pe litoral unde meniul zilei costă 40 de lei, iar cazările sunt încă ieftine

În vacanţă, o parte considerabilă din bani se duc pe mâncare, prețurile la restaurante nefiind cele mai prietenoase. Ce ne rămâne de făcut? O variantă mai accesibilă ar fi autoservirile, unde găsim și celebrul meniu al zilei.

Eforie Nord este stațiunea cunoscută pentru acest gen de a lua masă. Meniul zilei este şi la 40 de lei, cu elul 1, felul 2.

Sunt şi reduceri de 20%, între orele 18 și 20, iar cei care vor să aibă parte și de o cină pe malul mării se pot bucura de o astfel de experienţă cu prețuri avantajoase.

Eforie Nord rămâne singura stațiune aleasă de familiști și de seniori, pentru că găsesc aici și cazare avantajoasă, iar tarifele pornesc la 150-200 lei camera pe noapte la pensiuni și hoteluri de 3 stele și pot ajunge până la 400 lei, unde vorbim despre servicii all-inclusiv.

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Vremea este excelentă de plajă, sunt 26-27 grade Celsius.