Flagrant sub ochii trecătorilor la Vaslui: presupus traficant de droguri, imobilizat de mascaţi

Flagrant în stradă, în zona gării din Vaslui. Un tânăr suspectat de trafic de droguri a fost pus la pământ de mascaţi după ce ar fi încercat să vândă substanţe interzise unui investigator sub acoperire.

Totul s-a întâmplat în această dimineață în apropiere de gara din Vaslui, chiar sub ochii a zeci de trecători care au văzut mascații în timp ce îl puneau la pământ pe bărbat. Au intervenit, iar în doar câteva secunde l-au imobilizat și l-au încătușat, apoi l-au dus la audieri. Tânărul se pregătea să se întâlnească acolo cu un presupus cumpărător, trebuia să-i vândă aceste o cantitate de droguri, de substanțe interzise.

Ceea ce nu știa bărbatul era însă că cel cu care discutase era de fapt un închetator sub acoperire. Fusese filat în ultima perioadă și pus sub supraveghere pentru că vindea substanțe interzise.

A fost pus la pământ, a fost luat de către anchetatori și cel mai probabil va fi dus și cu propunere de arestare preventivă pentru că s-a deschis în acest caz un dosar penal.